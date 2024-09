Nel vano condominiale coca e soldi: cameriere in manette 

I poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari lo tenevano sotto controllo da tempo. Venerdì pomeriggio gli agenti, dopo alcuni servizi di appostamento e pedinamento, raggiunta la certezza che cameriere di 35 anni – già conosciuto per reati vari in Questura e nelle caserme dei carabinieri - trafficasse in qualcosa di losco, sono passati all’azione. I loro sospetti si sono trasformati in certezze quando, dopo un’accurata perquisizione nella sua abitazione al centro della città, hanno scoperto che in un vano condominiale, di fatto occupato dall’indagato, che vi aveva stipato i suoi effetti personali, un involucro in cellophane al cui interno erano riposte ventisei dosi di cocaina per un peso di quasi 12 grammi, pronte per essere vendute.Durante l’attività sono stati sequestrati anche 185 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, che gli investigatori ritengono frutto dell’attività di spaccio.

Inevitabile, per il l’uomo è scattato l’arresto in flagranza. Condotto in via Amat gli è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Al termine delle formalità di legge, su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima. (ant. ser.)

