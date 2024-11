Nel tunnel della malattia mentale 

Francesco (il nome è di fantasia) ha vent’anni quando la sua vita cambia per sempre. All’improvviso sente le voci, vede persone che lo minacciano, chiude tutte le finestre per non farsi vedere dall’esterno.È l’inizio dell’inferno. Non solo per lui ma anche per la sua famiglia. Da allora per loro comincia una via crucis di dolore tra trattamenti sanitari obbligatori, notti insonni, la ricerca di qualcuno che possa aiutarli e prendersi cura di Francesco che adesso di anni ne ha 36.

La malattia

«Quando meno te lo aspetti succedono cose che ti cambiano per sempre» racconta la mamma del ragazzo, «quel giorno di 16 anni fa, quando è iniziato tutto, me lo ricordo bene». Era un giorno normale, come tutti gli altri, «poi Francesco ci dice che sente delle voci, inizia a cercare delle microspie, urla che qualcuno lo controlla, che lo vogliono ammazzare. Da lì in poi, abbiamo iniziato a vivere al buio, perché chiudeva tutto per non farsi vedere perché fuori, diceva, c’erano le persone con i fucili».

La diagnosi è arrivata tempo dopo. «All’inizio abbiamo cercato anche di assecondarlo. Ci nascondevamo con lui. Pensavamo che si drogasse, invece era schizofrenico». Una parola difficile per una malattia terribile, «abbiamo dovuto imparare da soli a capire cosa fosse questa malattia perché abbiamo trovato un muro di gomma. Ci dicevano che era maggiorenne e che quindi senza il suo consenso non potevano fare niente. Ma come poteva lui essere lucido da dare consensi se era divorato dalla malattia? Non ce lo siamo mai spiegato».

Lasciati soli

In quei primi anni, «siamo andati diverse volte a chiedere di venire a vedere come stava, ma la risposta era sempre quella che doveva andare lui. Poi siamo riusciti a convincere un medico che finalmente ha capito». Da lì il primo Tso, a cui ne sono seguiti altri, «ma sono ricoveri provvisori, da 7 a 10 giorni, poi Francesco torna a casa e siamo punto e a capo, non è questa la soluzione». Così quando Francesco è a casa la vita è un continuo, «stare in allerta. La notte non si dorme perché dobbiamo ascoltare cosa fa, se si alza, perché la situazione può degenerare da un momento all’altro. Per fortuna non è mai stato violento ma mio marito ha dovuto persino rinunciare al lavoro per seguirlo perché in questa situazione non può stare da solo».

L’appello

Una situazione in cui si trovano tantissime famiglie di malati psichiatrici. «Dovrebbe essere ospitato in una comunità apposita dove possa stare bene, curato e controllato», è l’appello della madre «perché noi non ne siamo più capaci. Non stiamo dicendo che vogliamo allontanarlo dalla famiglia, perché è mio figlio e noi gli vogliamo tanto bene, è parte di noi, ma per il bene di tutti dovrebbe stare in una struttura idonea. Invece ci dicono sempre la stessa storia che deve decidere lui e non noi». Il pensiero va poi all’altro figlio di 22 anni. «Chi gli restituirà questi anni sempre in allerta con una vita a metà? Qualcuno ci deve aiutare, per favore».

