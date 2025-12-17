Nel trionfo di NY c’è la mano di Fois 

Riccardo Fois aggiunge alla sua bacheca il primo trofeo Nba. L’allenatore olbiese, assistente di Mike Brown nello staff dei New York Knicks, ha conquistato nella notte di martedì la Nba Cup, competizione di inizio stagione della lega americana. Una vittoria di grande valore simbolico anche per i Knicks, al loro primo successo a 52 anni dall’ultimo titolo Nba, nel 1973. La finale, giocata a Las Vegas, ha visto la squadra newyorkese imporsi sui San Antonio Spurs della superstar Wembanyama col risultato finale di 124-113, trascinata dai 28 punti di Og Anunoby e dai 25 di Jalen Brunson.

Cresciuto cestisticamente nella Santa Croce Olbia, con cui vinse lo storico Scudetto Allievi nel 2002 al fianco dell’amico Gigi Datome, Fois ha presto quasi subito le scarpette al chiodo, per poi mostrare precoce talento da allenatore.

Il suo percorso in panchina è iniziato poco dopo la laurea come graduate assistant a Pepperdine dal 2012 al 2014, per poi diventare director of analytics a Gonzaga, dove ha raggiunto anche una Final Four Ncaa. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale italiana, ruolo che ricopre tuttora sotto la guida di Luca Banchi, dopo l’esperienza da Ct di Gianmarco Pozzecco.

Il suo ingresso in Nba è avvenuto con i Phoenix Suns, terzo vice-allenatore italiano nella storia della lega dopo Ettore Messina e Sergio Scariolo, dal 2019 al 2021. Dopo un triennio ad alto livello nel basket universitario come assistente dei Wildcats dell’Università dell’Arizona al fianco di Tommy Lloyd, lo scorso anno è approdato ai Sacramento Kings come vice di Mike Brown, che lo ha voluto anche per la nuova avventura ai Knicks.



RIPRODUZIONE RISERVATA