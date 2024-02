nel testacoda i quartieri liquidano i 4 mori e si confermano imprendibili nell’over 50 

Il quarto turno di ritorno dell’Over 50 non ha cambiato le gerarchie. I Quartieri/De Amicis continuano la fuga, con le inseguitrici che restano in scia. Maccioni Marmi e Masnata Chimici sempre più regine dei rispettivi gironi degli Over 55.

Dietro non si molla

Nel testacoda con gli Amatori 4 Mori la capolista dell’Over 50 non fatica (3-1), ma le inseguitrici rispondono per le rime: la Pgs Audax Frutti d’Oro cala il tris contro il Decimo 2013 (in gol Branca, Muscas e Manca) e l’Okki Villanova si impone 2-1 contro la I. R. Ultimi/Moniaflor. Solo pari (a reti bianche) per l’Asd Nivea contro l’Accademia Sulcitana.

Le regine

Il quinto successo consecutivo della Maccioni Marmi (2-0 sulla Domel) porta i selargini a 38 punti nel girone A degli Over 55. Resiste la Cooper Band, che insegue a due lunghezze (2-0 sull’Aldebaran), si fermano i Resti Umani/Kospi con la Tielle/PLS (1-0), raggiunti da Il Club (5-0 sul Cral C.t.m.). Dopo tre ko di fila gli Amatori Orione Selargius pareggiano (1-1) con la Di. Fer. e vengono avvicinati dalla Sardachem, che vince col minimo scarto con gli Amatori La Palma. Gli Ingegneri conquistano il secondo successo consecutivo nello scontro diretto con la Gigi Spada SI. TI. (superati in classifica). Turno di riposo per il Poggio dei Pini, a quota 12 punti dopo cinque sconfitte consecutive e senza successi da più di un mese.

Nel girone B la seconda giornata di ritorno vede ancora la leader Masnata Chimici comandare e conservare nove punti di vantaggio sulla seconda grazie al 3-1 sulla Cigiesse. Vittoria anche per la vicecapolista Campagnola (1-2 sulla Car-Refinish) e per la Pol. Sestu, che continua la risalita in classifica (1-0 su La Vernice). In zona playoff prezioso successo della De Amicis sui Vigili del Fuoco (2-0): in un colpo solo la squadra cagliaritana aggancia la Cigiesse e avvicina decisamente La Vernice, ora distante solo un punto. Dopo sei turni ritrova il successo il Cagliari 2007 (2-0 sull’Avis Assemini), mentre il Sinnai Conad tiene a distanza proprio i rossoblù grazie al 2-1 sul Fileferru. Pareggio invece tra Ellas e Frama/Beko Service (0-0) in una giornata in cui ha riposato il Nuraghe, sempre fermo a quota quattordici punti da ben quattro turni.

RIPRODUZIONE RISERVATA