«Nel territorio una desertificazione sanitaria» 

«Nel nostro territorio è in atto una desertificazione sanitaria», questa la denuncia pronunciata dal sindaco di Orroli Alessandro Boi alla luce del persistere della mancanza di pediatri nel Sarcidano Barbagia di Seulo. Da troppo tempo ormai la figura del pediatra non c’è più sia nel comprensorio di Isili sia in quello di Nurri.

I numeri

Circa 800 bambini dunque non hanno l’assistenza dovuta e le famiglie si devono rivolgere al privato o trovare soluzioni alternative, non senza difficoltà. Unico supporto sono le 5 ore settimanali di specialistica pediatrica attive nel consultorio familiare di Isili ogni venerdì dalle 9 alle 14. «Il servizio offerto dal consultorio», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «non sostituisce il pediatra di libera scelta ma è un aiuto per le mamme». Questa situazione però non consola le famiglie, né gli amministratori che continuano a segnalare da due anni il buco che si è creato a causa degli ultimi pensionamenti, ma nessuno è stato sostituito. Il bando pubblicato tempo fa da Ares (azienda regionale della salute) non ha prodotto risultati, nessuno ha accettato di coprire l’incarico. «Non serve a nulla», ha aggiunto il primo cittadino di Orroli, «che i sindaci firmino dei protocolli d’intesa con la Regione per la programmazione di cospicue risorse da investire sullo sviluppo economico e territoriale, se poi nelle comunità che amministrano non vengono garantiti i servizi essenziali. Bisognava intervenire subito».

Le proposte

Della questione si sta occupando oggi il distretto sanitario Sarcidano-Barbagia di Seulo che pubblicherà una manifestazione d’interesse con l’auspicio che qualcuno decida di accettare l’incarico. «La Regione», ha aggiunto Pilia, «deve trovare il modo per incentivare i professionisti a venire a prestare servizio nelle zone disagiate, altrimenti si rischia di non trovare una soluzione». Incentivi che, secondo gli amministratori, dovrebbero essere di natura economica così da rendere appetibile lo spostamento in territori periferici e in difficoltà sotto vari punti di vista. Ormai sono due anni che le famiglie devono trovare una soluzione per curare i propri bambini con dispendio di soldi e di tempo. A poco sono servite le manifestazioni e gli appelli da parte degli stessi genitori. «Qualcuno sta portando i bambini dal proprio medico di base», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai, «qualcun altro in privato, altri in caso di necessità raggiungono il pronto soccorso. Purtroppo questa situazione aumenta le differenze tra chi può scegliere l’assistenza privata e chi no».

