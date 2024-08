Nel telefonino le prove del delitto? 

L’intero contenuto del telefonino di Igor Sollai, il 43enne attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento del cadavere della moglie, Francesca Deidda, di un anno più giovane, è stato copiato ieri mattina dagli esperti del Nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari. Sequestrato l’8 luglio scorso, il giorno dell’arresto dell’autotrasportatore, il cellulare Samsung dell’uomo è stato “clonato” dagli investigatori della Procura attraverso una complessa procedura, dopo aver informato i difensori dell’indagato, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, e il legale Gianfranco Piscitelli, nominato dal fratello della vittima.

La copia forense

Effettuata la “copia forense” dell’apparecchio elettronico, già dai prossimi giorni inizierà la scansione dell’intero materiale contenuto al suo interno. Ma cosa stanno cercando gli investigatori nominati dal sostituto procuratore Marco Cocco? Per prima cosa i militari scandaglieranno le chat e tutti i sistemi di messaggistica contenuti all’interno, così da verificare se vi siano elementi utili all’inchiesta. Ma c’è di più. I moderni telefonini, se la funzione non viene disabilitata, potrebbero avere all’interno delle registrazioni automatiche collegate all’assistente vocale, così come sarà possibile – anche in questo caso se i dati non sono stati rimossi – ricostruire spostamenti e posizione tracciando il contenuto del Gps. Stando alle indiscrezioni, proprio grazie alla geolocalizzazione (presente nel furgone della società per la quale Sollai faceva l’autotrasportatore) i carabinieri avrebbero “isolato” le zone dell’ex Statale 125 “Orientale Sarda” dove cercare il corpo di Francesca Deidda, scomparsa nel nulla il 10 maggio (la prima denuncia verrà poi fatta dal fratello il 31 maggio, allarmato dalle colleghe convinte che qualcuno usasse il telefono della donna).

Le analisi telematiche

Proseguono dunque gli accertamenti tecnici irripetibili, dopo quelli iniziati nei giorni scorsi dai Ris. La Procura vuole anche capire se Igor Sollai, sospettato di aver ucciso la moglie la sera del 10 maggio, avesse anche le credenziali per potersi sostituire a Francesca Deidda e licenziarsi da remoto usando il portale del Ministero del Lavoro.

