Nel teatro del Sacro Cuore c’è “Incontriamo le tradizioni” 

L’associazione folk Su Idanu presenta l’iniziativa “Incontriamo le tradizioni”. L’appuntamento è per oggi alle 19 al teatro del Sacro Cuore in via Pellico.

Parteciperanno, oltre agli organizzatori, il gruppo folk Arcidanese di San Nicolà di Arcidano, il gruppo folk Città di Quarto, l’associazione Cantadores a chiterra di Ozieri , l’associazione culturale Ballu Tundu di Maracalagonis, l’orchestra popolare sarda di Orlando Maxia con Eliseo Maxia, Matteo Muscas, Bruno Camedda, Asael Camedda e la voce solista di Caterina Melis. Ancora l’associazione Su Cuntzertu De Abbasanta , l’associazione Is Concias di Quartucciu e il gruppo folk janas di Monastir. L’ingresso è libero e gratuito.

