Nel suo passato una condanna a nove anni  

Nel passato di Giovanni Mureddu le ombre della faida di Siurgus Donigala. Sospetti che hanno seguito l’uomo, condannato a nove anni per associazione a delinquere. Gli inquirenti guardano al passato turbolento dell’autotrasportatore che nella sua vita aveva subito anche altre condanne, beneficiato di un indulto e un lungo periodo di latitanza. Un passato che ora ritorna e dove si scava per trovare un possibile indizio nelle indagini sul delitto. Una vecchia conoscenza per le forze dell’ordine che dopo Siurgus avevano “incrociato” nuovamente Mureddu condannato anche per rapina, una a Luogosanto e una a Gergei. Proprio dopo la condanna per Gergei, si era dato alla latitanza, i carabinieri lo avevano scovato mentre faceva la doccia in casa, lui aveva tentato di scappare con l’accappatoio. Nel 2017 le ultime accuse: era stato arrestato per attentati ai danni di un B&B di Fonni e dei suoi ospiti, ma a marzo era stato assolto dal Tribunale di Nuoro. L’ultimo delitto irrisolto a Fonni, il 24 giugno di sei anni fa, nel giorno di San Giovanni, festa di cui la vittima, l’operaio forestale Salvatore Nolis, 48 anni, era il priore.

Ieri in paese nessuno aveva voglia di parlare, la sindaca Daniela Falconi appreso del delitto parla di «sgomento e tristezza sono gli stati d'animo in paese da quando abbiamo appreso la notizia. Siamo vicini alla famiglia della vittima e come comunità ci interroghiamo su questa ondata di violenza inaspettata. Ci affidiamo agli inquirenti e speriamo che le indagini facciano luce a breve »

