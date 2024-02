Nel Sulcis Iglesiente crollano Lega e Psd’Az e volano Pd e FdI 

Quattro, tre o due consiglieri regionali per il Sulcis Iglesiente? Anche quest’anno si è atteso il risultato, arrivato solo a tarda notte, con il fiato sospeso. Un film già visto nel territorio che per queste elezioni regionali ha schierato 100 candidati che avrebbero dovuto mobilitare un fiume di elettori ma dove, invece, il partito dell’astensione è riuscito a superare quello del senso civico.

I dati

Se nel 2019 il dato dell’affluenza si era chiuso con una percentuale del 51,35 per cento, infatti, quest’anno il numero è sceso ancora: I votanti sono stati 56.522 su 113.881 aventi diritto e così la percentuale è scesa al 49,6 per cento. Non sono mancati i centri virtuosi (ad esempio, Perdaxius ha avuto un'affluenza del 68 per cento e Musei del 65), ma la vittoria dell'astensione al 50,4 per cento ha reso tutto decisamente più ingarbugliato. Si sa, infatti, che la neo presidente della Regione Alessandra Todde ha conquistato quattro Comuni (Carbonia, Iglesias, Carloforte e Sant’Antioco) e che il il suo principale avversario Paolo Truzzu ha messo la bandierina su tutti gli altri diciannove centri; ma per ore questo è stato l’unico dato davvero certo nel Sulcis Iglesiente che, sulla carta, è chiamato a eleggere quattro consiglieri ma il complicato dato dei quozienti e dei resti fino alla tarda serata non permetteva di capire quanti fossero davvero titolati a festeggiare.

I partiti

Tuttavia, sfogliando con enorme difficoltà i dati pubblicati a rilento dalla Regione, è possibile fare diverse considerazioni.

Intanto, nel territorio ex Provincia di Carbonia-Iglesias, un tempo roccaforte dell’Udc dello scomparso Giorgio Oppi, la geografia politica sta rapidamente mutando al punto che la parola roccaforte può serenamente (almeno per ora) essere relegata ai libri di fiabe, di dame e cavalieri. Vero è che questo è l’anno di grandi crolli e allo stesso tempo grandi recuperi: nel 2019 la vittoria di Christian Solinas non portò neanche un candidato alla vittoria con il quoziente pieno e il calcolo dei resti portò in Consiglio regionale Fabio Usai e Michele Ennas. Il partito del primo, il Psd'Az, nel Sulcis chiuse con una percentuale dell’11,23 ma quest’anno, senza Usai, si è fermato al 5,6. Altro tonfo il partito di Ennas: nel 2019 chiuse con l’11,20 per cento, quest’anno con meno del 4. Sul fronte degli sconfitti triplica il consenso, invece, Fratelli d’Italia che dal 7,38 per cento del 2019 arriva al 20,5 per cento facendo prevalere il suo candidato che ha preso più voti, ovvero Gigi Rubiu (seguito, per una manciata di voti in meno, dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci). Vola poi, a oltre il 20 per cento, il Pd che nel 2019 registrò un 11,88 per cento e non riuscì a piazzare nemmeno un consigliere in minoranza. Questa volta il candidato benedetto dal sindaco di Iglesias Mauro Usai, ovvero il suo presidente del Consiglio in carica Alessandro Pilurzu, trionfa nelle fila della neo presidente Todde e si registra il grande risultato della carlofortina Elisabetta di Bernardo. Oggi sarà tutto più chiaro anche per Andrea Tunis, il candidato dei Riformatori (che dopo Pd e FdI si piazza al terzo posto nel Sulcis con oltre il 10 per cento): «Aspetto il dato della Gallura – ha detto ieri a tarda sera - poi avrò la risposta ma intanto ringrazio le 3.377 persone che mi hanno dato fiducia».

La curiosità

Analizzando i dati dei singoli Comuni, ne emerge uno molto significativo tra quelli che riguardano la candidata alla presidenza Lucia Chessa: si tratta del dato di Gonnesa dove la candidata di Sardigna R-Esiste ha ottenuto l’8,7 per cento di preferenze mentre in tutti gli altri Comuni della zona si è fermata a percentuali di poco superiori allo zero: il suo candidato di zona, il consigliere comunale Antonello Casu ha ottenuto 190 voti e potrebbe, visto che è notoriamente in prima linea nella battaglia locale, aver raccolto i voti del folto fronte del no alla speculazione energetica eolica e fotovoltaica a Nuraxi Figus.

RIPRODUZIONE RISERVATA