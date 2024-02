«Nel Sud Sardegna mancano i servizi»  

Sarà un caso (no: non lo è), ma i territori in cui i servizi sanitari e di pubblica utilità sono di qualità peggiore, corrispondono a quelli con un maggior tasso di emigrazione. Secondo l’ultimo rapporto Bes (benessere equo e sostenibile) dell’Istat, i risultati più critici si concentrano prevalentemente nel Sud Sardegna, dove, in particolare, si osservano i minimi regionali per l’offerta di trasporto pubblico locale (188 posti-km), per la copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a Internet (12,4 per cento), per la disponibilità di medici specialistici (22,3 per 10mila) e di posti letto ordinari e in day hospital (14,1 per 10 mila) e a elevata assistenza (0,5 per 10 mila).

«Di contro, la città metropolitana di Cagliari, generalmente seguita a distanza da Sassari, registra i migliori risultati su numerosi indicatori trainando verso l’alto la media regionale», scrive l’Istat.

E infatti i territori di Cagliari e Sassari sono gli unici con un tasso migratorio positivo. «Per i servizi di pubblica utilità, nella provincia di Cagliari si segnalano le minori irregolarità del servizio elettrico (2,5 interruzioni in media per utente), la maggiore di offerta di Tpl nel capoluogo e la più alta di copertura della rete fissa ultra veloce nel territorio provinciale. Infatti, l’offerta di trasporto pubblico locale nella città di Cagliari è pari a 5.701 posti-km per abitante, un valore quasi doppio rispetto a quello della città di Sassari (2.884), e che determina sostanzialmente l’alto valore osservato a livello regionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA