Nel sud del Libano è guerra aperta 

TEL AVIV. Le immagini rilanciate dai media arabi e dall’Idf mostrano una notte e una mattinata da inferno dantesco: dal sud del Libano Israele ed Hezbollah si sono scambiati pesanti attacchi per ore, con centinaia di missili da entrambi i lati. Incendi, esplosioni e boati hanno offuscato il cielo del Medio Oriente e tenuto nel terrore i libanesi del sud come gli israeliani del nord. Intanto nel pomeriggio il premier Benyamin Netanyahu ha fornito la prima informazione ufficiale sugli ostaggi ancora a Gaza, dichiarando che da notizie di intelligence risulta che «la metà è ancora in vita». Finora l’esercito ha dichiarato la morte di 35 dei 101 rapiti prigionieri nella Striscia, quindi i vivi sarebbero forse 33.

«Il prezzo è più alto»

Ieri le forze di difesa dello Stato ebraico (Idf) hanno detto di aver aver colpito strutture e siti di lancio dell’organizzazione sciita filoiraniana, per eliminare sempre di più l’apparato militare nemico soprattutto al confine, quello che impedisce a 60mila rifugiati israeliani di tornare a casa ormai da un anno. Poi il messaggio del capo di Stato maggiore Herzi Halevi: «Gli attacchi contro Hezbollah aumenteranno finché non capiranno. Il prezzo che Hezbollah sta pagando è più alto». Ma pur avendo spostato l’attenzione verso il Libano, Israele continua le sue operazioni nella Striscia: ieri sette palestinesi sono stati uccisi a Gaza, secondo Al Jazeera. E l’emittente qatariota è tornata nel mirino di Netanyahu, che ha disposto la chiusura della sede tv a Ramallah in Cisgiordania dopo quella di Gerusalemme. «Un atto criminale» secondo l’emittente, che ha trasmesso l’irruzione dei militari in diretta tv.

«No all’escalation»

Hezbollah ha rivendicato le ondate di razzi sulla Galilea, le cittadine a nord della zona industriale di Haifa, la valle di Jezreel, Kiryat Bialik, e intere zone che finora non avevano registrato allarmi. Il vice di Nasrallah, lo sceicco Naim Qassem, è stato chiaro: «Hezbollah è entrato in una nuova fase della sua battaglia con Israele, si è aperta la resa dei conti». Netanyahu ha sottolineato che le «forze di difesa stanno eliminando, non riducendo, la capacità di Hezbollah». E a una precisa domanda su una guerra vera a propria con il Libano, ha chiuso la discussione escludendo di «impegnarsi in un’escalation di questo tipo». D’altra parte la Casa Bianca è convinta che «l’escalation non è nell’interesse di Israele».

