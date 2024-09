Nel sottopassaggio di Bindua sono stati completati i lavori 

Sono ormai giunti al traguardo i lavori per la messa in sicurezza del sottopassaggio della piccola frazione di Bindua, a Iglesias. I lavori erano relativi alla messa in sicurezza e al rifacimento di alcuni tratti del sottopassaggio. Gli interventi sono stati realizzati grazie agli operatori dei progetti Reis nell’ambito del programma dedicato a opere per la sicurezza della comunità e per la riqualificazione degli spazi da rendere più fruibili e funzionali.

Grazie ai beneficiari del Reis sono stati realizzati altri interventi nella cittadina mineraria, come la riqualificazione della piazza Cavallera e piazza d’Armi: il rifacimento della pavimentazione, delle aiuole, aree verdi e l’installazione di aree gioco. ( r. p. )

