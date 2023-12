Nel sorteggio di Amburgo l’Italia rischia rivali toste 

Amburgo. Un girone di ferro con la Francia super favorita, la Turchia di Montella e Olanda o Croazia. È quanto rischia l'Italia di Luciano Spalletti ( nella foto ), detentrice ma finita in quarta fascia, nel sorteggio di Euro 2024 che si svolgerà stasera dalle 18 all'Elbphilharmonie di Amburgo.

Nelle sei urne ci saranno i nomi di 21 nazionali più tre X (anche loro collocate in quarta fascia, non incontreranno l’Italia) che riguarderanno le rappresentative che un posto devono ancora guadagnarselo, e ci proveranno tramite gli spareggi, che si giocheranno a marzo del 2024. Vi prenderanno parte 12 squadre, in base ai risultati in Nations League 2022-'23. Dal 21 al 26 marzo 2024 ci saranno sei semifinali e tre finali per completare il tabellone a 24 squadre della fase finale, che si svolgerà in Germania e durerà un mese, dal 14 giugno (apertura a Monaco) al 14 luglio (finale a Berlino, lì dove l'Italia di Lippi fu campione del mondo). L'Italia affronterà di sicuro una big perché nella prima urna, oltre alla Germania che gioca in casa ed è sempre una rivale temibile, ci saranno Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e l'Inghilterra di Bellingham che gli azzurri hanno sfidato nelle eliminatorie. Entro il 7 giugno Spalletti dovrà comunicare all'Uefa la lista dei 23.

I rivali. Fascia A (teste di serie) : Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

Fascia B : Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria

Fascia C : Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca.

Fascia D : Italia, Serbia, Svizzera più 3 X.

