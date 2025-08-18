Nel Sinis tra cafoni e disservizi 

Servizi igienici chiusi alle 18 malgrado i parcheggi si debbano pagare sino alle 20. Ma anche docce fuori uso nella maggior parte del litorale e cabine elettriche aperte con i fili alla portata dei bambini. Immancabili i cani nelle aree non consentite, le auto parcheggiate sulle dune, il campeggio selvaggio e tanti turisti che hanno cercato di portar via la sabbia di quarzo a Is Arutas. Nel Sinis i cafoni del Ferragosto non sono mancati. Mentre i servizi offerti dal Comune di Cabras hanno suscitato polemiche e discussioni.

Servizi a metà

Sono state tante le persone che nelle giornate di Ferragosto hanno cercato di utilizzare i pochi servizi igienici distribuiti in 40 chilometri di costa. «Io ho pagato la sosta fino alle 20 versando dieci euro - racconta Franca Ortu - eppure quando ho raggiunto i bagni di Is Arutas, oltretutto lontanissimi dal punto dove mi trovavo, l’addetta mi ha riferito che mio figlio piccolo non poteva entrare perché il bagno chiudeva alle 18. Un’assurdità: dove deve andare un turista dopo quell’ora? Fortunatamente la ragazza ha capito che c'era l'urgenza di utilizzare il bagno e ha aperto le porte nonostante fossero trascorsi alcuni minuti dopo le 18». Un problema presente anche a Mari Ermi e a San Giovanni, le uniche località dove sono presenti i bagni.

«Prolungare il servizio oltre 18 vuol dire avere in campo un nuovo turno e questo non è previsto dalla gara d'appalto. Il prossimo anno cercheremo una soluzione», ribatte il sindaco, Andrea Abis.

Elettricità e pericoli

Andrea Casu, sardo di origine ma residente in Liguria, fa notare come a Is Arutas le cabine elettriche presenti a pochi metri dal mare sono sempre aperte: «Non solo non è un bel vedere ma un bambino potrebbe metterci le mani». «Purtroppo vengono vandalizzate, ecco perché esiste questo problema – risponde Abis – Come sono state manomesse più volte le docce, motivo per il quale spesso non hanno funzionato. Stiamo sempre sistemando la strumentazione, un solo rubinetto costa 50 euro».

I maleducati

Forse mai come quest'anno in tantissimi hanno parcheggiato le auto sulle dune. «Non è una scusa ma già da metà mattina non c’era veramente posto - spiega Abis - Mi dicono che non sono state mai registrate così tante auto nelle zone blu. Qualcuno che ha parcheggiato dove non poteva ha ricevuto la sanzione». Tanti poi i cani in spiaggia, nonostante le 4 zone messe a disposizione del Comune: «Noi più di così non possiamo fare - ribadisce Abis - Ci sono state sanzioni anche in questo caso». Anche molti fumatori hanno fatto finta di nulla, eppure le Sentinelle del Sinis si fermavano davanti a tutti gli ombrelloni dove erano presenti i fumatori. La sigaretta a quel punto veniva spenta, ma quando i volontari si allontanavano veniva subito riaccesa. Abis: «Possono dire però che è stato un ottimo Ferragosto, non è accaduto nulla di grave».

