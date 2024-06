Nel Sinis strisce blu in attesa dei servizi 

Da sabato mani al portafoglio per pagare la sosta a pochi metri dal mare del Sinis, anche se tutti i servizi saranno attivi. Da Maimoni a Mari Ermi passando per Is Arutas e San Giovanni è iniziata una corsa contro il tempo per cercare in tutti i modi di rendere accogliente il litorale in vista della prima invasione dei turisti.

Le novità

Le novità sono tre. Dopo 12 anni i litorali di Mari Ermi e Is Arutas saranno nuovamente collegati grazie ad una strada sterrata che sta terminando di realizzare il Comune di Cabras. Ma non solo, dopo anni di paure nella borgata di San Giovanni i bagnanti non rischiano di essere travolti dalle falesie: in questi giorni un team di esperti sta facendo rotolare i massi in spiaggia in modo da mettere in sicurezza tutto il litorale. Per la prima volta invece ci sarà un collegamento diretto dalla stazione ferroviaria di Oristano ai siti archeologici del Sinis con un pulmino.

Servizi e disagi

I servizi igienici come sempre saranno a Mari Ermi, Is Arutas e San Giovanni e si deve versare un euro per usufruire del servizio, che invece è assente a Maimoni e Funtana Meiga: «In queste due zone non ci sono le fogne - spiega il sindaco, Andrea Abis - ecco perché è impossibile installare servizi igienici».

I disabili per raggiungere il mare dovranno ancora attendere: a Mari Ermi non è stata ancora installata la piattaforma in legno che lo scorso anno permetteva a chi è in carrozzina di arrivare fino alla riva. «Dobbiamo capire chi potrà gestire l’attrezzatura», spiega Abis. Deve stare attento chi scende in spiaggia con il cane visto che gli spazi per gli animali ancora non sono stati allestiti e c’è quindi il rischio di essere sanzionati. Quando la cartellonista sarà pronta verrà delimitata le aree alla torre spagnola, a San Giovanni, a Maimoni e a Porto Suedda.

I bagnini

Per vedere i bagnini all’opera bisognerà attendere invece luglio: «È in corso la gara - conclude Abis - Dalla Regione abbiamo a disposizione appena 37mila euro, più altri ventimila che stanzieremo noi. Spiccioli per i 40 chilometri di costa». Quindi meglio stare attenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA