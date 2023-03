Nel Sinis lo strascico diventa impossibile 

È stato completato al largo della penisola del Sinis il posizionamento dei sistemi antistrascico per impedire la pesca illegale all’interno dell’Area marina protetta. Si tratta di una sessantina di dissuasori, disposti a circa trentacinque metri di profondità sul fondale sabbioso. Le barriere impediranno il traino delle reti come purtroppo avviene spesso sotto costa, a una distanza inferiore alle tre miglia, da parte di coloro che non rispettano il divieto esistente.

L’operazione di difesa dell’area protetta fa parte del progetto Saturn, coordinato dalla Fondazione Medsea con Flag Pescando della Sardegna Centro-occidentale, assieme alla comunità dell’Area marina protetta Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre. Il finanziamento è di trecentomila euro. L’obiettivo è tutelare l’habitat, proteggere la biodiversità marina e agevolare la pesca artigianale.

Il Mediterraneo è da tempo sotto stress per le pratiche illegali delle imprese industriale del settore ittico. «La pesca a strascico è l’attività che maggiormente danneggia i fondali», ha spiegato Francesca Frau, responsabile dei progetti a mare della Fondazione Medsea, «le reti rimuovono tutto quello che c’è sui fondali e che non può essere più recuperato». (a. f.)

