«Nel Sinis 7.500 parcheggi a pagamento» 

Aumentano le strisce blu (sono 7.500 in tutto il Sinis), ci saranno i bagnini ma sono già in campo anche le sentinelle della spiaggia. Sono solo alcune novità che arrivano dai litorali di Cabras e di San Vero.

Le sentinelle di Cabras

Nelle spiagge cabraresi sono in azione undici “sentinelle del Sinis”: difendono la costa dai maleducati ma spiegano anche come tutelare l’ambiente e i divieti presenti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Area marina protetta del Sinis e Legambiente.

Salvamento

Nella costa cabrarese da oggi è attivo il servizio di salvamento a mare. La novità è l’installazione di una quarta postazione rialzata a Maimoni, che si aggiunge a quelle presenti a San Giovanni (dove ci sono anche due zone di appiglio montate su galleggianti che funzionano da cima di sicurezza in caso di difficoltà), Is Arutas e Mari Ermi. «Rinnoviamo il nostro impegno per un servizio essenziale – afferma il sindaco di Cabras, Andrea Abis – Serve però dalla Regione un piano di salvamento all’interno del quale sviluppare una mappatura tecnica della pericolosità e definire il fabbisogno da parte di ciascun comune costiero». Il costo del servizio, operativo per 41 giornate (nei fine settimana di luglio, tutti i giorni ad agosto e i primi due weekend di settembre), è di 88.800 euro.

Funtana Meiga

Da sabato 19 si paga anche a Funtana Meiga, l'unica borgata cabrarese dove la sosta era gratuita. Il Comune ha introdotto l’abbonamento di 5 euro per i residenti. «E in soli due giorni ne abbiamo consegnato 250 - spiega Paola Bellu, responsabile area Sardegna della Sis, società che gestisce il servizio - Il pass sarà rilasciato anche ai proprietari di immobili e ai familiari, ai soggetti iscritti a ruolo Tari e alla badante dell’avente diritto».

La sosta a San Vero

Nelle spiagge di San Vero la sosta a pagamento partirà invece con un ritardo di quasi un mese rispetto agli anni scorsi. Due giorni fa è terminata la gara per la gestione del servizio alla quale ha partecipato solo la Sis, la stessa che gestisce gli stalli nelle spiagge di Cabras. Il tempo di installare la strumentazione e delimitare gli spazi, in tutto 3mila, e il servizio partirà. Per gli abbonamenti il Comune organizzerà un ufficio nella marina. «In tutta la costa del Sinis, tra Cabras e San Vero gestiremo 7.500 stalli - conclude Bellu - con un totale di 90 parchimetri e 40 dipendenti».

Intanto oggi alle 18 si terrà l’inaugurazione della piattaforma per disabili sistemata nella spiaggia di Putzu Idu.

