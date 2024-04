Nel segno di Sau e Ibarbo 

Sono passati dieci anni e dieci giorni dall'ultima vittoria del Cagliari al Ferraris col Genoa. Il 19 aprile 2014 le reti in rimonta di Sau (37') e Ibarbo (82'), dopo il gol a freddo di De Maio al 3', danno alla squadra di Pulga un cruciale 1-2 per portare la salvezza a un passo, prima vittoria stagionale in trasferta. Da lì in poi solo due pareggi in otto partite, 1-1 il 18 maggio 2019 (a segno l'ex Pavoletti, in quello che a oggi resta l'ultimo gol del Cagliari in casa del Grifone) e 0-0 il 7 ottobre 2022 nell'ultimo precedente ma in Serie B. In totale, il bilancio sul campo del Genoa vede 6 vittorie sarde, 11 pareggi e 19 affermazioni dei liguri. Con Ranieri in panchina, nel 90-91, fu un fondamentale 2-2 il 5 maggio 1991 alla quartultima.

