Il festival/1.
22 novembre 2025 alle 00:42

Nel segno di Lawrence e delle nostre donne 

Non siete sole. È questo il tema scelto dal XVII Festival internazionale della Letteratura di viaggio D. H. Lawrence, che dal 25 al 29 novembre porterà a Mandas cinque giornate di incontri, letture e itinerari dedicati al tema della violenza sulle donne e alla necessità di un impegno condiviso e permanente. Un messaggio che assume un peso particolare in un momento storico in cui, ricordano i dati Istat, una donna su tre ha subìto violenza almeno una volta nella vita.

Il programma mette al centro la letteratura come strumento di emancipazione e consapevolezza sociale. In questo solco si inserisce il Premio Lawrence 2025, conferito a tre protagoniste del mondo culturale sardo: per il Giornalismo ad Anna Piras, vicedirettrice di Rai Parlamento; per la Letteratura alla scrittrice e giornalista Maria Francesca Chiappe; un premio speciale va infine a Chiara Vigo, maestra di tessitura del bisso.

«Mandas è uno dei centri nevralgici della mobilità ferroviaria nell’Isola» ha ricordato Mocci, amministratore unico di Arst, partner dell’iniziativa. «Abbiamo appena avviato i lavori per la nuova centrale di produzione dell’idrogeno che alimenterà i treni a emissioni zero in arrivo nel 2026». Il legame tra Mandas, il treno e la letteratura affonda le radici nel viaggio compiuto da D. H. Lawrence nel 1921 lungo la linea interna dell’isola. Da quell’esperienza nacque “Mare e Sardegna”, testo che, ricorda il sindaco Umberto Oppus, «rappresenta la prima guida della Sardegna, emblematizzando il ruolo del treno nella scoperta del territorio». Oggi il festival rinnova quella intuizione: se il passato è la memoria del viaggio di Lawrence, il futuro è quello di una mobilità sostenibile, capace di tenere insieme sviluppo, tutela dell’ambiente e diritti delle comunità.

Nel corso delle cinque giornate Mandas ospiterà incontri, reading, percorsi tematici e momenti dedicati alla memoria del viaggio. Il filo rosso saranno le storie di donne, reali o letterarie, che trasformano l’esperienza del viaggio – fisico e interiore – in occasione di libertà e di presa di parola. In chiusura, come da tradizione, sarà il viaggio in treno storico da Mandas a Laconi, sulle orme di Lawrence. Un ritorno sui binari della memoria che diventa, quest’anno più che mai, un invito collettivo: non lasciare mai sole le donne nel loro cammino e fare della cultura un presidio permanente contro la violenza.

