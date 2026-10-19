Nel segno di Isio Saba, via alle semifinali 

Nuova partenza per il “Premio Isio Saba 2026”, il concorso dedicato all’innovazione del jazz che torna domani al Jazzino di Cagliari con la sua sesta edizione, organizzata da Jazz in Sardegna e dall’associazione culturale Il Jazzino. Ispirato alla figura di Isio Saba, pioniere della sperimentazione musicale fin dagli anni ‘70, il premio punta a valorizzare le nuove traiettorie del jazz contemporaneo, sostenendo giovani musicisti capaci di distinguersi per personalità artistica, ricerca ed eccellenza creativa.

Sono oltre cinquanta i progetti candidati nei mesi scorsi da tutta Italia. Tra questi, la giuria ha individuato le formazioni che si contenderanno l’accesso alla finalissima, al termine di tre appuntamenti in programma mercoledì 21 e 28 ottobre e mercoledì 4 novembre al Jazzino di via Carloforte 74, sempre alle 20.30.

Ad aprire le semifinali di domani sera saranno quattro formazioni, espressione di linguaggi e sensibilità differenti. Sul palco del Jazzino saliranno Mike Rubini Extensive 4tet, con Mike Rubini al sax alto, Marino Cordasco al pianoforte, Pasquale Gadaleta al contrabbasso e Gianlivio Liberti alla batteria; B.I.T. Duo, con Manuela Pasqui al pianoforte e synth e Danielle Di Majo ai sax alto e soprano e alla loop station; Laura J Marras 5tet, con Laura J Marras ai sax alto e soprano, Alessandro Di Liberto al pianoforte, Matteo Marongiu al contrabbasso, Alessio Cogotti alla batteria e Stefano Di Carlo alle percussioni; e Oscar’s Fables, con Niccolò Monté Rizzi alla tromba, Angelo Rainone al sax, Ariel Tricomi al pianoforte, Francesco Maggi al contrabbasso e Oscar Martin Del Rio alla batteria.

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