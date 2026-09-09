Nel segno di Grazia Deledda a cento anni dal Premio Nobel 

Nel 1926 Grazia Deledda raggiungeva la vetta della letteratura mondiale. Cento anni dopo, il Premio che porta il suo nome continua a interrogarsi sulla sua eredità, allargando il proprio sguardo.

È questo il senso della diciottesima edizione del premio nazionale “Grazia Deledda”, guidato da Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale. Un’edizione speciale, perché cade nel centenario del Nobel assegnato a Deledda nel 1926.

Alle tre sezioni tradizionali ­– Narrativa, Saggistica e Studi deleddiani – vengono affiancate la Narrativa giovanile e gli Studi sardi, mirando non solo a celebrare Deledda ma a costruire un ponte verso la cultura contemporanea. La sezione Narrativa è riservata alle opere pubblicate dal primo gennaio 2025. La commissione è presieduta da Aldo Maria Morace e la rosa dei partecipanti potrà comprendere anche autori stranieri, purché le opere siano disponibili in italiano. La Saggistica nazionale, affidata alla presidenza di Attilio Mastino, prende anch’essa in considerazione le opere pubblicate dal 2025. La novità più significativa del 2026 riguarda la Sardegna che verrà. Narrativa giovani è destinata agli autori under 30, nati nell’Isola o residenti da almeno cinque anni, e ammette opere edite dal 2021 oppure inedite.Studi sardi, invece, guarda alla lingua e alla ricerca storica. Sono ammessi lavori editi dal 2016 e opere inedite, comprese tesi di dottorato.Il termine per partecipare è il 20 ottobre 2026.

La cerimonia di premiazione si terrà a Nuoro. In giuria siede L’Unione Sarda, con il condirettore e direttore editoriale Lorenzo Paolini. Tra i nomi di spicco, anche quello di Maria Antonietta Mongiu, archeologa, nel cda dei Musei Nazionali. Per capire il peso che queste sezioni hanno assunto basta guardare ai vincitori delle ultime edizioni. Nel 2025 il premio per la narrativa è andato a Sandro Veronesi, la saggistica a Umberto Galimberti e gli Studi deleddiani hanno premiato Alessandra Cattani.A cento anni dal Nobel, il Premio Deledda sembra aver chiara la propria traiettoria: se Deledda partì da Nuoro e arrivò al mondo, oggi il Premio prova a portare il mondo a Nuoro.

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