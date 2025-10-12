Nel segno di Ennio Morricone L’evento in scena a Cagliari e i fondi per il Banco dell’Energia  

Grande successo per “Alla scoperta di Morricone”, lo spettacolo musicale andato in scena sabato all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari: l’evento, promosso da Fondazione Banco dell’Energia, in collaborazione con A2A, ha registrato il tutto esaurito. I fondi raccolti saranno destinati a progetti solidali per combattere la povertà energetica.

Sul palco l’Ensemble Symphony Orchestra, diretto dal maestro Giacomo Loprieno, che ha guidato il pubblico in un vero e proprio viaggio attraverso le colonne sonore più celebri e le pagine meno conosciute di Ennio Morricone. Un percorso narrativo e musicale che ha intrecciato immagini, emozioni e ricordi, con le voci e i suoni che hanno fatto grande il cinema italiano e internazionale. Il programma ha spaziato dalle atmosfere epiche di “C’era una volta il West” al lirismo struggente di “Nuovo Cinema Paradiso”, fino a “The Hateful Eight”, con i suoi toni più cupi e intensi. Non sono mancate gemme come “La Califfa” e “Gli Intoccabili”, che hanno permesso di riscoprire la varietà e l’originalità della scrittura morriconiana. Sul palco, la soprano Anna Malavasi ha emozionato il pubblico con l’interpretazione del celebre Deborah’s Theme da “C’era una volta in America”, mentre il violinista Attila Simon, stella del Cirque du Soleil, ha incantato con il suo intenso “Love Affair”. A cucire insieme le diverse sequenze è stata la voce narrante dell’attore e regista Andrea Bartolomeo, che ha accompagnato gli spettatori evocando personaggi, storie e atmosfere.

«Il successo di questa serata che unisce musica e solidarietà dimostra come Cagliari e la Sardegna abbiano risposto con slancio e generosità a un progetto che ha un’importante dimensione sociale: offrire un sostegno reale ai più fragili supportando la missione del Banco dell’energia e le sue iniziative di contrasto al fenomeno della povertà energetica, un’emergenza attuale e diffusa», le parole di Roberto Tasca, Presidente del Banco dell’Energia. Dal 2016 il Banco ha raccolto e donato oltre 13 milioni di euro e supportato più di 17 mila beneficiari.

