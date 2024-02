Nel Sarrabus aria di carnevale 

Musica, zeppole e ricchi premi per la 23esima edizione del carnevale castiadese. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, è per domenica 18 febbraio a Olia Speciosa . Partenza della sfilata con i carri allegorici alle 15, giro per le strade delle borgate e poi alle 18 ritrovo nella piazza del mercato con musica di gruppo, balli, karaoke e zeppole per tutti.

Il Comune ha messo a disposizione 2800 euro «dal momento che – si legge nella delibera della Giunta – l’iniziativa costituisce parte integrante di un più ampio progetto di valorizzazione delle tradizioni storico-culturali tipiche della comunità castiadese».

Le iscrizioni per la sfilata dovranno pervenire entro l’11 febbraio. «L’intento – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – è quello di creare la giusta atmosfera per una grande serata all’insegna del divertimento».

L’altro grande carnevale del Sarrabus, quello di Villaputzu , è invece in programma il 3 marzo. Un carnevale, quest’ultimo, in onore di Ale Massessi, il giovane dj di Villaputzu scomparso alle fine del 2021 che ogni anno organizzava con incredibili energie il carnevale sarrabese. Il carro allegorico più bello si aggiudicherà 1200 euro, 800 euro il secondo e 500 il terzo. (g. a.)

