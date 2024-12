Nel salone parrocchiale  ecco il presepe meccanizzato 

Un presepe interamente meccanizzato, composto da centinaia di figure assemblate con una cura certosina dei particolari. Anche quest’anno nel teatro parrocchiale di Serdiana, è possibile ammirare l’opera originale realizzata da Bruno Melis, ex agricoltore e addetto alle cantine oltre che storico arrepicadori del paese conosciuto in tutta la Sardegna per la sua maestria nel rintocco delle campane: «Ho cominciato a costruirlo circa 20 anni fa. Fin da bambino ho avuto la passione per i presepi - spiega Melis - un interesse che mi ha portato a visitarne tanti altri in giro per la Sardegna. Come quello meraviglioso di Collinas o il presepe dei frati cappuccini di Cagliari dal quale ho carpito alcuni segreti provando però a migliorare alcuni aspetti».

Tra questi, l’effetto neve che nel presepe di Serdiana non è frutto di un gioco di luci ma di un sistema refrigerante che spara dall’alto piccoli fiocchi sul villaggio della natività. Meccanismi studiati nei minimi particolari che permettono un movimento armonico delle figure, lo scorrere dell’acqua nei ruscelli, l’accensione dei fuochi nelle case e nelle botteghe artigiane. Per allestirlo, ci sono voluti tre lunghi mesi: «Ci sto lavorando da settembre, questo è il lavoro più difficile». Non solo Natale ed Epifania, il presepe potrà essere visitato per tutto il mese di gennaio per venire incontro alla richieste delle scolaresche che, come lo scorso anno, arriveranno numerose per ammirarlo.