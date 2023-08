Nel sacchetto niente stangata Tari 

Adesso non resta che attendere l’approvazione del collegato alla Finanziaria, sempre che i franchi tiratori non giochino qualche nuovo brutto scherzo alla maggioranza del presidente Christian Solinas. Nel frattempo, il Consorzio industriale dell’Oristanese plaude al successo raccolto dai consiglieri regionali del territorio che, attraverso un emendamento bipartisan, sono riusciti ad ottenere dalla Regione i 10 milioni di euro necessari a finanziare l’ammortamento dell’investimento fatto per realizzare l’impianto di Masangionis. Un risultato importante che consentirà di abbattere la tariffa di smaltimento della frazione indifferenziata, destinata diversamente a schizzare fino a 292 euro a tonnellata: 108 euro in più rispetto all’anno precedente.

Le tariffe

«Grazie all’impegno dei consiglieri del territorio, che hanno tenuto fede alla promessa assunta davanti ai sindaci della Provincia - osserva il direttore dell’Ente Marcello Siddu - si riuscirà a contenere l’aumento di circa 83 euro, limitando il rincaro delle tariffe a 25 euro a tonnellata, in linea con quello che sarebbe stato il costo dell’inflazione». Il provvedimento è retroattivo, significa che «non appena la Legge regionale entrerà in vigore e le risorse saranno stanziate, il Nucleo industriale provvederà a stornare la quota in eccesso versata da gennaio ad oggi dai Comuni per il servizio di smaltimento» assicura Siddu. Un risultato importantissimo soprattutto per i cittadini, ultimo anello della catena su cui rischiavano di pesare i ritocchi delle bollette Tari che, per legge, devono coprire interamente il costo del servizio comunale.

I commenti

Avevano annunciato battaglia e hanno mantenuto la promessa i consiglieri Alessandro Solinas (Movimento 5Stelle), Alfonso Marras (Psd’Az), Gianni Tatti (Fratelli d’Italia), Domenico Gallus (Psd’Az), Annalisa Mele (Riformatori Sardi), Diego Loi (Europa Verde) e il primo firmatario Emanuele Cera (Forza Italia). «Siamo davvero grati del lavoro congiunto portato avanti dai rappresentanti del territorio - aggiunge il presidente del Consorzio Gianluigi Carta - tutti ci hanno messo la faccia. È un atteggiamento da tenere a mente in molti contesti».

Il futuro

Per ora si tira un sospiro di sollievo, ma resta un problema da risolvere. I costi di smaltimento sono schizzati alle stelle oltre che per i costi energetici, anche perché la discarica del secco di Masangionis ha raggiunto i limiti di capienza: i rifiuti pre-trattati vengono poi conferiti a Villacidro, con aggravio dei costi di trasporto. Il futuro è ancora più nero perché una volta esaurito lo spazio a Villacidro, sarà necessario arrivare fino al Tecnocasic di Macchiareddu. Il Consorzio Industriale sta già studiando un piano B, ma non svela ancora il suo progetto. «Non abbiamo grossi margini di manovra, dal momento che dobbiamo attenerci rigorosamente alle disposizioni regionali - fa sapere Carta - ma cercheremo in ogni modo di tenere il lavoro “in casa”, ampliando lo scenario di lavorazione dei rifiuti. Per ora, non posso anticipare altri dettagli».

