Nel ritorno è un’altra Olbia 

Olbia. Che l’Olbia del girone ritorno non sia la stessa dell’andata è sotto gli occhi di tutti. Domenica scorsa col Trastevere è arrivata la settima vittoria stagionale, nonché il quinto risultato utile nelle otto partite della seconda parte del campionato durante il quale i bianchi hanno fatto 11 dei 27 punti che li tengono in corsa per la salvezza in Serie D.

La guida

Col tecnico Zé Maria, arrivato a metà novembre dopo i predecessori Gatti e Amelia, ne hanno fatto 21. A questi numeri vanno aggiunti quelli dei giocatori: anche loro non sono gli stessi dell’andata, complice l’intenso mercato di riparazione con 8 uscite e 13 arrivi. Tra i nuovi acquisti, oltre ai rinforzi di categoria superiore Ragatzu, Biancu e Buschiazzo (un gigante in difesa), va annoverato il portiere Antignani, ufficializzato il 3 gennaio e salutato due settimane dopo, mentre tra i casi a sé stanti spicca Totti. L’ultima convocazione è del 10 novembre: da allora il giovane centrocampista è sparito dai radar senza spiegazioni da parte del club presieduto da Guido Surace. Restando ai “figli d’arte” anche Lucarelli, che a febbraio ha collezionato tre panchine e col Trastevere non è stato convocato («scelta tecnica», ha spiegato Zé Maria), sembrerebbe fuori dai giochi. Dunque Anelli e Santi, ai margini del progetto da metà novembre: con Zé Maria il primo vanta una panchina, il secondo 6’ di partita da subentrato.

La rosa

Al netto di questi casi, l’allenatore brasiliano oggi può contare su una rosa che gli crea l’imbarazzo della scelta. Il che è meglio di non averla, soprattutto se lotti per salvarti. «Il gruppo è cresciuto, siamo quasi 30 giocatori e la concorrenza è più alta: come dico sempre ai ragazzi, non ho una squadra fissa. Sta a loro mettermi in difficoltà lavorando bene e facendosi trovare pronti», ha sottolineato qualche giorno fa. La sensazione è che, forte anche dei risultati, l’undici di Zé Maria sia tuttavia definito, con Di Chiara tra i pali, Arboleda, Buschiazzo, Pani e Petrone in difesa, Rizzo e Maspero a centrocampo e De Grazia, Ragatzu, Costanzo e uno tra Furtado e Della Salandra a giostrare in attacco. Di questi i titolari alla prima giornata erano Di Chiara, Arboleda, De Grazia e Costanzo, cui si sono aggiunti Furtado e Pani alla prima di Zé Maria. L’Olbia ha una squadra. E chissà che con essa non abbia finalmente trovato la quadra.

