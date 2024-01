Nel ristorante “Stella Marina” un mazzo di rose rosse sul tavolo apparecchiato per lui 

Il tavolo apparecchiato, in quell’angolo dove tutto parla di lui, sembra essere pronto per accoglierlo: «Oggi è per Gigi, nessuno si siederà nel suo posto», dice commosso Giacomo Deiana, titolare della Stella Marina in via Sardegna a Cagliari, il ristorante preferito di “Giggirriva”, per dirlo alla cagliaritana. E sul tavolo ieri è comparso anche un mazzo di rose. «Non pensavo mi avrebbe fatto così male ricevere questa notizia», prosegue Giacomo che a stento trattiene le lacrime. Il cellulare squilla in continuazione, tutti vogliono sapere: «Ma è vero?», gli chiedono. E piange, piange tanto. Qualcuno entra e gli stringe la mano: «Ci dispiace tanto», gli dicono. Lui fatica a trovare le parole.

«Per me è stato come un padre», ripete, «era davvero tutto». Guarda verso quell’angolo consapevole che quella sedia sarà sempre vuota. «È troppo triste. È vero, ormai non veniva più come tanti anni fa, ma sapevo che era a casa e tutto sommato stava bene e che prima o poi sarebbe potuto tornare». Guarda verso l’ingresso del suo locale e quasi immagina di vederlo arrivare con la sua giacca scura e un lupetto nero: «Salutava e andava dritto lì nel suo angolo preferito. Spesso “spariva” durante la cena e lo trovavamo seduto sul gradino d’ingresso a fumare la sigaretta mentre scambiava una battuta e un sorriso con chi lo riconosceva e si fermava a salutarlo».

La prima volta che Gigi Riva è entrato nel locale di Giacomo Deiana fu negli anni Novanta e per quasi trent’anni ogni giorno è andato lì a cena. «Amava il cibo semplice, un’orata arrosto la gradiva sempre, ma spesso chiedeva anche un brodino. Fino a un po’ di tempo fa mi è capitato di portargli da mangiare a casa».Una delle ultime cene di Riva alla Stella Marina risale al 7 novembre 2022, dopo la Prima al Teatro Massimo di “Nel nostro cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani. Era voluto andare con tutta la sua famiglia e gli amici storici dello scudetto del 1970 a festeggiare lì il successo del suo film. «C’era un po’ di confusione, ma era felice. Eppure sembrava non fosse mai andato via. Qui si sentiva a casa era un po’ il suo rifugio. L’ultima volta che l’ho sentito? Qualche giorno fa, ci siamo salutati mi ha chiesto come stessi. Non sempre erano telefonate lunghe, ma io ogni tanto avevo bisogno di sentirlo, di sentire la sua voce anche per un “ciao veloce”. Mi confidavo tanto con Gigi e lui era sempre pronto a darmi un buon consiglio».

Fa fatica Giacomo, ogni parola è accompagnata dalle lacrime e da un ricordo che lo lega indelebilmente al Mito. «Parlare al passato è strano. Questa perdita è davvero dura, lo è per Cagliari e la Sardegna, ma per me, che avevo un legame speciale con lui, è davvero difficile da mandare giù», conclude Giacomo, mentre fa accomodare alcuni clienti. «Per me che l’ho conosciuto bene, non era solo il giocatore, ma era l’uomo umile e dai sani principi che sapeva accarezzarmi come un padre».

