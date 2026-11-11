«Fabbricare, fabbricare , fabbricare preferisco il rumore del mare che dice fabbricare fare e disfare fare e disfare è tutto un lavorare ecco quello che so fare». Un verso celebre del poeta Dino Campana ripreso da Antonio Romagnino per il titolo di un suo saggio storico-letterario pubblicato nel 2005 dalla Cuec. Si sente il rumore del mare nella passeggiata in via Roma, tra i portici e l’area portuale, dedicata allo scrittore, insegnante e giornalista. Due targhe, nella promenade, tengono viva la memoria. Ora chi passa sul rettilineo alberato può sollevare lo sguardo, come faceva Romagnino nei suoi tour nei quartieri, e leggere quello che c’è scritto sul marmo: “Arburada viale Antonio Romagnino intellettuale”. Intellettuale è chi possiede il sapere. Ma il sapere del Professore non aveva nulla di accademico. Ha scritto libri dedicati al suo luogo del cuore, è stato collaboratore autorevole de L'Unione Sarda. Il suo racconto ha sempre tenuto insieme due opposti solo in apparenza inconciliabili: la cultura “alta” e quella popolare con eleganza, stile e amore per tutto ciò che scaturiva dalla storia.

La cerimonia

Alla cerimonia ufficiale di intitolazione della passeggiata sono intervenuti il sindaco Massimo Zedda, l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, la giornalista Maria Paola Masala che lo ha conosciuto nella storica redazione de L'Unione in viale Regina Elena, le figlie Carla e Ludovica, nipoti e pronipoti. Attraversava i quartieri della città per conoscerla meglio. «Troppi cagliaritani la conoscono solo attraverso il parabrezza delle loro auto», diceva con sottile ironia.

Le passeggiate

«Era un flaneur che osservava ogni dettaglio architettonico, un lettore onnivoro che apprezzava Pasolini, Gadda, Bassani e don Milani», ha sottolineato Maria Paola Masala. Cagliari lo ha ricordato a 15 anni dalla morte in un’occasione speciale del calendario, l’estate di San Martino, periodo dell’autunno in cui, dopo i primi freddi, si presentano condizioni climatiche più miti. Il tempo atmosferico preferito da Antonio Romagnino che poteva immergersi totalmente nella città. Fu prigioniero di guerra negli Stati Uniti dal 1943 al 1945 (lo ha raccontato nel libro “Diario americano”). Tornò nella sua casa, nel quartiere Castello, sul dorso di un asino. Lo accolse la madre Rosina che in modo rassicurante gli disse: «T'apu salvau is librus». In una città, distrutta dai bombardamenti, i suoi libri, amatissimi, erano in salvo. Il Professore continua ad attraversare idealmente la sua Cagliari volgendo lo sguardo, questa volta, al mare del Golfo degli Angeli.