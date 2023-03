Nel resto dell’Ue la corsa dei prezzi inizia a rallentare 

Il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro a febbraio è stato dell'8,5%, in calo rispetto all'8,6% di gennaio. Un anno fa, il tasso era del 5,9%. L'inflazione annuale dell'Unione europea è stata del 9,9%, in calo rispetto al 10% di gennaio. Un anno prima il tasso era del 6,2%. Lo comunica l'Eurostat. L'incremento mensile dell’inflazione nell'Eurozona è stato dello 0,8%.

I tassi annuali più bassi sono registrati in Lussemburgo (4,8%), Belgio (5,4%) e Spagna (6%). I tassi più alti in Ungheria (25,8%), Lettonia (20,1%) e Repubblica Ceca (18,4%). Rispetto a gennaio, l'inflazione annuale è diminuita in quindici Stati membri, è rimasta stabile in due ed è aumentata in dieci. A febbraio, il contributo più elevato al tasso d'inflazione annuale dell'area dell'euro è arrivato da prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+3,10 punti percentuali), servizi (+2,02%), beni industriali non energetici (+1,74%) ed energia (+1,64%).

Nel quarto trimestre del 2022, il costo orario del lavoro è aumentato del 5,7% nella zona euro e del 5,8% nell'Ue, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L’Istat comunica che le due componenti principali del costo del lavoro sono salari e stipendi e i costi non salariali. Nell'area dell'euro, le retribuzioni salariali per ora lavorata sono aumentate del 5,1%, mentre la componente non salariale è cresciuta del 7,7% nel quarto trimestre del 2022, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nella Ue, le retribuzioni orarie sono aumentate del 5,4% e la componente non salariale del 7,2% nel quarto trimestre del 2022.

Nello stesso periodo rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, gli aumenti più elevati dei costi salariali orari per l'intera economia sono stati registrati in Bulgaria (+16,5%), Lituania (+15,7%) e Ungheria (+14,9%). Altri quattro Stati membri dell'Ue hanno visto un aumento superiore al 10%: sono Romania (+11,2%), Slovenia (+10,8%), Polonia (+10,2%) ed Estonia (+10,1%).

