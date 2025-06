Nel regno di affittacamere e B&b 

In Ogliastra è boom di strutture extralberghiere. Il censimento rivela che fra i 23 paesi l’offerta del settore raggiunge 2.396 attività, fra Bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. Ce n’è una ogni 1,3 chilometri quadrati. Una ogni 22 residenti. Affitti brevi che superano così in modo significativo l’offerta alberghiera tradizionale: il segnale di un cambio di tendenze da parte dei viaggiatori, parte dei quali però si conferma particolarmente esigente e chiede servizi di elevata qualità nei resort e negli alberghi. Domina Tortolì con le sue 662 strutture documentate sulla piattaforma regionale. Completano il podio Baunei (558) e Tertenia (347). Chiude Seui con 3.

Traino ambientale

Le bellezze del territorio incentivano l’apertura di nuove strutture extralberghiere. Un fenomeno diffuso in tutti i paesi del territorio. Non ce n’è uno scoperto: dalla costa all’interno, i turisti che scelgono l’Ogliastra possono soggiornare ovunque. A Baunei Cala Goloritzè, la regina mondiale delle spiagge, è solo l’ultimo fattore che incide e contribuisce allo sviluppo del comparto. «Su dieci lavori autorizzati dall’ufficio tecnico - dice il sindaco, Stefano Monni - otto sono per ristrutturazioni di edifici con destinazione b&b e affittacamere, strutture che stanno portando un elevato sviluppo economico-sociale. I locali della ristorazione faticano a trovare personale per tenere testa alle presenze che sono in costante aumento». L’ambiente naturale è senz’altro il maggior alleato degli investitori: «Certo - ammette il primo cittadino - il buon Dio ci ha aiutato perché la costa non l’abbiamo inventata noi, ma il territorio c’era anche quindici anni fa e ora, con le politiche adottate nel corso degli anni, si cominciano a raccogliere i frutti. Ambiente e imprenditorialità il binomio perfetto? No, perfettibile: qui c’è sempre da migliorare. Confido che grazie al turismo sempre meno giovani lascino l’Ogliastra».

I numeri

Nel 2002 Roberta Nasini ha aperto a Loceri uno dei primi b&b in Ogliastra. All’epoca erano poche decine in tutti i paesi. Dopo ventitré anni la struttura continua ad aprire le porte ai turisti che arrivano da tutto il mondo. «Questa crescita - commenta la donna, un passato (dal 2005 al 2010) da consigliere comunale - è il risultato diretto delle preferenze dei viaggiatori, che sempre più spesso scelgono di soggiornare in ambienti più accoglienti e autentici, come le case dei cittadini stanziali. Il mercato, con la sua domanda crescente, ha spinto molti proprietari a mettere a disposizione le proprie abitazioni per l’affitto turistico». Ad Arzana sono 8 le strutture extralberghiere registrate, 260 a Bari Sardo, 169 a Cardedu, 8 a Elini, 11 a Gairo, 47 a Girasole, 19 a Ilbono, 55 a Jerzu, 32 a Lanusei, 29 a Loceri, 151 a Lotzorai, 6 a Osini, 4 a Perdasdefogu, 6 a Talana, 21 a Triei, 29 a Ulassai, 20 a Urzulei, 7 a Ussassai e 12 a Villagrande. Un numero in costante crescita con diversi giovani che ristrutturano vecchie abitazioni in disuso ereditate dalle famiglie.

