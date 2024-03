Nel regno delle antiche maschere 

Antichi rituali capaci di stregare chi per la prima volta si imbatte in un mondo del passato che ancora oggi si impone con maestosità. È questo il potere delle antiche maschere della Sardegna. Lo sanno bene Sos Corriolos di Neoneli, nelle cui fila ci sono anche persone un po’ di tutta la Sardegna (Assemini, Borore, Villamassargia, Siamanna e Massama), affascinati dall’antico costume al punto da sentire un “richiamo ancestrale” che oggi li vede far parte dell’associazione presieduta da Alessandro Cossu. E che domani saranno i protagonisti, insieme a tante altre maschere, di Ritus Calendarum, la rassegna dedicata al carnevale.

La sfilata

Un evento per il quale sono al lavoro le associazioni “Sos Corriolos” e “Sas Mascheras ‘e cuaddu”, la Pro Loco e il Comune. Dalle 15.30 piazza Italia ospiterà oltre alle due maschere del paese Sos Corrajos di Paulilatino, i Sonaggiaos e S’Urtzu di Ortueri, Maimones Murronarzos e intintos di Olzai, su Bundhu di Orani, s’Attidu di Bosa, s’Urtzu e sos Bardianos di Ula Tirso e i Tamburini e trombettieri di Oristano. Dalle 17.30 balli in piazza Barigadu.

Promozione

«Neoneli è un piccolo centro dove vengono meno tanti servizi e ci si deve confrontare con lo spopolamento; eventi come questo servono a far conoscere il paese», dice Nice Cambuli, presidente di Sas Mascheras’e Cuaddu. Giulia Deiana, alla guida della Pro Loco, aggiunge: «È un evento molto importante per Neoneli e per far conoscere le sue tradizioni. Stiamo lavorando all’unisono perché tutto riesca al meglio». «Ritus Calendarum rappresenta un’opportunità per far vivere il paese, promuoverlo e farlo conoscere», conclude Alessandro Cossu.

La scoperta

E proprio la curiosità e la determinazione di Cossu anni fa hanno portato a riscoprire la maschera di Sos Corriolos.

«Nel 2007 mi hanno donato una poesia di Bonaventura Licheri. Trovando descritta la maschera, sono rimasto incantato da quelle parole e ho iniziato a fare delle ricerche. Tre ultranovantenni del paese mi fornirono indicazioni e così ho lavorato sulla ricostruzione e la vigilia di Sant’Antonio del 2008 abbiamo fatto la nostra prima uscita».

Da allora un crescendo tanto da portare Sos Corriolos oltre i confini nazionali e ad aprire il gruppo anche a persone disabili e donne. «Siamo stati i primi ad accogliere le donne e per questo all’inizio siamo stati criticati. Poi altri hanno preso questa strada», spiega Cossu.

La “prima”

La prima a sfilare, a 4 anni accanto al papà, è stata Elena Masala. Oggi ne ha 18 e non ha mai smesso di indossare la maschera. «Per me – racconta - far parte di questo gruppo è un onore, sono cresciuta con Sos Corriolos. La mia prima sfilata è stata il 16 gennaio 2009. Prima che mio padre decidesse di portarmi, ricordo che mi mettevo in salotto con la scopa in mano cercando di replicare il rituale».

