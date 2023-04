Nel regno dell’allevatore di canarini 

Gioia, Passione. Era solo l’inizio. Piano piano i canarini aumentano sempre di più fino ad arrivare a 140 coppie. «Purtroppo in quest’ultimo periodo, per via degli aumenti dei costi del mangime e per i sacrifici che comporta la loro cura, li ho dovuti ridurre e adesso di coppie ne ho novanta. Ma sono in cova e a giugno nasceranno tutti i piccolini». L’esercito degli uccellini era aumentato a poco a poco, «ogni Natale, ogni compleanno, era la scusa buona per chiedere “papà ci regali un canarino?”».

«Tutto è cominciato quando avevo dieci anni», racconta, «noi non eravamo quei ragazzini con i telefonini o i videogiochi, non vedevamo l’ora di avere in casa qualche animaletto da accudire». E così per il compleanno, «un signore di una scuola guida che era amico di mio padre, mi aveva regalato una coppia di uccellini rosso mosaico. Ero così felice che non stavo più nella pelle». Iniziò così, l’esperienza destinata a durare a lungo. Una vita. «Iniziammo ad allevarli e farli accoppiare. Li avevamo a casa di mia nonna e ricordo ancora la gioia quando nacquero i piccolini».

Un nome non ce l’hanno. «Come si fa? Quando nascono, i pulcini sono 200-300, sarebbe impossibile dare a tutti un nome. Io li identifico in base al colore». E poi c’è il sentimento. «Certo, voglio bene a tutti», dice annunciando la sua lunga storia di allevatore di canarini. Perché Stefano Bianchi, 56 anni, titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche in centro storico, di questi volatili si occupa fin da piccolo. Una passione condivisa con il fratello Roberto e che lo ha portato a vincere competizioni importantissime tra cui anche un mondiale.

La storia

Il via

La prima mostra se la ricorda bene. <Era il 16 dicembre del 1979, una fiera dove avevo vinto con un canarino iscritto al Foi, la federazione ornitologica italiana». Arrivano le vittorie e cresce sempre di più la voglia di avere sempre più canarini. «Poi li si scambia, li si compra, si va avanti così per averne sempre di più belli». L’esercito dei pennuti adesso è in un grande stanza, tutta per loro, nella casa di Bianchi a Flumini, «averli richiede cure e spese. Il mangime , come detto, costa moltissimo. Per fortuna al giorno d’oggi la pulizia è invece più semplice». I canarini di Bianchi fanno mostre, partecipano ai mondiali, agli internazionali.

I risultati

« Adesso sono iscritto in Spagna. All’ultimo mondiale ho fatto un primo, un secondo e un terzo posto e adesso ci prepariamo per il prossimo mondiale sempre in Spagna». I più promettenti? «Ho i figli di quelli che hanno vinto il mondiale, che dovrebbero darmi soddisfazioni ma non si può mai sapere. Uno può essere figlio di un campione anche senza essere campione. E poi vediamo come saranno i piccolini». I colori li ha tutti, «spartano rosso mosaico, pastello blu, opali e così via». Peccato che i figli di Bianchi non sembrano condividere la passione. «Mio figlio ha altre passioni, come quella del motocross, lui è nella categoria 125 è ha già vinto diverse gare. I ragazzi hanno altri interessi».

