Nel regno dei giocatori online 

Tanti giocano, pochi perdono. Ad Arborea non solo le mucche sono felici, come racconta la pubblicità della centrale del latte del colosso “3A”, ma è anche l’isola felice del gioco online praticato nel 2023.

Lo studio

Secondo uno studio di Federconsumatori e Cgil sui 3.232 comuni con popolazione residente compresa tra i 2mila e i 9.999 abitanti, Arborea con 3.723 residenti svetta nella classifica non solo regionale ma anche nazionale sia per volumi giocati che per spesa pro capite. Nell’ultimo anno a fronte di una spesa a testa regionale della popolazione tra 18 e 74 anni di 1.225,57 euro e nazionale di 1.639,21 l“azzardista” di Arborea ha mediamente triplicato la posta: 3.960,55 euro a fronte dei 2.807,70 dell’anno precedente.

Ma non basta. Ha raddoppiato il dato nazionale nel totale dei comuni italiani, 7.896 unità, pari a 1.925,83, all’incirca in linea con quello regionale di 1.969,90.

Il record

E non è ancora tutto, il valore assoluto delle giocate è impressionante. Cgil e Federconsumatori attestano che l’anno scorso nella Bonifica sono stati giocati 10.935.082,07 che hanno prodotto una vincita di 10.392.192,64 con una perdita per i giocatori, e di contro un risparmio per l’Erario, di 542.889,43. Fatto un giocato di 100 la vincita è stata del 95% e la perdita del 5.

Scommesse e poker

È andata meglio a pochi altri piccoli Comuni ma non è di certo girato male anche a chi da Arborea ha puntato online pescando nella vasta gamma dei giochi tra cui i più popolari come il poker, il Casinò, le scommesse sportive, il “mobile gambling”, il bingo e la lotteria. «Il Report rappresenta un approfondimento importante nel contenimento di un’offerta che rischia di aumentare a dismisura, con conseguenze molto pesanti sulla salute dei cittadini, sul benessere delle comunità», afferma la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi. Per Michele Carrus, presidente Federconsumatori, «nessuno chiede di vietare l’azzardo; oltre che impossibile sarebbe anche controproducente, e alimenterebbe il canale illegale ma è necessario contenerlo».

I commenti

La sindaca, Manuela Pintus, si dice sorpresa: «Non ho proprio idea di come si sia sviluppato il fenomeno che nella quotidianità non appare nella misura indicata». Nel 2023, anno di imposta 2022, i 2.600 contribuenti di Arborea denunciavano un imponibile di 43,5 milioni di cui il 92% derivante da redditi di lavoro dipendente (23,8 milioni e da pensione 16,1 milioni). Undici dei 2.600 contribuenti rappresentavano un reddito oltre i 120mila euro per un totale 1,6 milioni. Reddito medio: 16.750 euro. Pochi come Mimmo Licandro, medico di famiglia per oltre 40 anni ad Arborea rientrato in servizio da pensionato, conoscono il paese. «Il dato mi sorprende; credo che si giochi anche qui ma non pensavo in questa dimensione che vista così assume aspetti preoccupanti al limite della ludopatia e quindi da seguire».

