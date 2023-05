Nel quartiere Su Pirastru nasce una nuova area dedicata ai cani 

A Elmas, nel quartiere Su Pirastru è nato un nuovo spazio dedicato ai cani. Ci sono una fontanella (manca l'allaccio alla rete, si attende l'intervento di Abbanoa), le panchine per i padroni, un cestino col dispenser di sacchetti per i bisogni dei cani, il cestino per i rifiuti e giochi per gli animali. L'area si trova in una zona in cui erano stati piantati degli alberi di ulivo, accanto a un parco giochi e un’area fitness.

Non è l'unico intervento pensato per i cani: nello spazio di via Municipio è stata sostituita la recinzione che divide i due spazi in cui i cani posso correre e giocare in sicurezza, sono state aggiunte delle panchine, e anche qui i dispenser per i sacchetti e il cestino. E per gli amici pelosi sono stati installati dei nuovi giochi: lo slalom e un salto.

L’amministrazione rivolge ai cittadini un appello alla correttezza e al rispetto delle regole che consentano a tutti di usufruire di questi nuovi servizi, come tenere gli spazi puliti raccogliendo le deiezioni dei cani. (c. m.)

