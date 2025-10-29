Nel quartiere di Manuela dove grida solo la famiglia 

Il primo approccio non è certo un inno all’ospitalità: «Sa cos’è? Qui veniamo cresciuti con due insegnamenti: se vuoi vivere bene devi farti gli affari tuoi. Il secondo: niente carognate», dice il giovane «niente foto, niente nome e niente registrazioni», fermo nel marciapiede davanti al mercato. E per accertarsi di essere stato abbastanza chiaro ribadisce il concetto, scandendo bene ogni parola: «Non si offenda, ma è meglio che anche lei si faccia gli affari suoi».

Nella città della 16enne

Via Barigadu, in una mattina d’inizio settimana come tante, è un mondo a sé, avvolto da un silenzio stonato e col passo che accelera non appena pronunci la parola giornalista. Capita anche quando ti scontri con lo sguardo dell’uomo che sbuca alla finestra del secondo piano, nella stessa palazzina bassa e coi cornicioni non troppo ben messi dove Manuela Murgia uscì la mattina del 4 febbraio del 1995 senza farvi più ritorno.

«Mi dispiace, non so niente, non conosco questa ragazza e nemmeno gli altri»: lo dice con tono cortese ma risoluto; talmente veloce che sembra una frase sola ed è evidente che insistere non serva. Ma c'è una famiglia che nel quartiere di Is Mirrionis continua a gridare: «Non ci fermeremo sino a quando non salterà fuori la verità. Chi ha ucciso Manuela deve pagare», l'ennesimo appello accorato di Elisabetta e Gioele, che da trent'anni chiedono giustizia per la sorella.

Verità e giustizia

Nel palo davanti alla loro casa, all’angolo con via Gippi, c’è ancora il volantino appeso: con la grande foto della sedicenne dai lunghi riccioli neri che accarezzano le spalle e gli occhi profondi. Profondi come il canyon di Tuvixeddu, dove venne trovata senza vita. «Qualsiasi cosa sappiate per noi è importante. Potete farlo in anonimato», si legge. Segue l'indirizzo mail, a cui evidentemente hanno scritto in pochi. Ma la sensazione è che tra quelle viuzze, dove sui muri qualcuno ha scritto con la bomboletta “a morti sa giusta”, si sappia decisamente più di ciò che non si dice. Quella verità che non hanno mai smesso di cercare i familiari di Manuela. «Mi hanno tolto la possibilità di conoscere mia sorella. Voglio sapere perché. Perché è stata uccisa. Il responsabile deve pagare per ciò che ci ha fatto»: si sfoga Gioele, nato cinque anni dopo la tragedia dalle dinamiche ancora poco chiare e troppe domande senza risposte. Chiede giustizia anche Elisabetta, che all'epoca aveva quattordici anni e non riesce a darsi pace. «Abbiamo scartato da subito l'ipotesi del suicidio, eravamo e siamo certi che Manuela non si sia tolta la vita», dice con assoluta convinzione. «L'iniziale errore a livello autoptico ha purtroppo impedito che le indagini andassero nel verso giusto, ma sino a quando non salterà fuori un colpevole continueremo a batterci perché la verità saluti fuori. Lo dobbiamo a Manuela, ne abbiamo bisogno tutti noi per avere un po' di sollievo e allo stato attuale c'è un assassino in libertà».

Silenzio e diffidenza

E se i familiari gridano, nel quartiere c'è un silenzio che finisce per aggiungere dolore su dolore. «Sicuramente non si muore per niente», taglia corto un uomo sulla quarantina che porta a passeggio il cane e si affretta a dire di non essere del posto. Ed è un rincorrersi di mezze frasi, strappate alla diffidenza e all'omertà di un quartiere dove chi è nato e cresciuto tiene a sottolineare che «non è per cattiveria, ma siamo abituati a occuparci della cose nostre senza pensare ai fatti altrui». Quel primo insegnamento dell'inizio, che sembrano aver imparato tutti alla perfezione. Così capita che le due persone in fila all'edicola scompaiano non appena chiedi se la gente parla del caso Manuela Murgia, e finisci a vagare tra strade dove anche chi esce dai portoni dei palazzi che mettono tristezza solo a guardarli si appresta a dirti che abita altrove. Chi si sbilancia si interroga su quei soldi, nascosti nella plafoniera: «Da qualche parte dovranno pur essere arrivati, per quei tempi erano tanti, magari era finita in un brutto giro», commenta un'anziana signora. E dopo due ore ancora silenzio, intervallato da chi comunque chiede giustizia: «La verità deve saltare fuori, povera ragazza, povera famiglia».

