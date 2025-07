«Nel quartiere cresce il disagio giovanile» 

Dodicimila abitanti in un quartiere spezzato. Rizzeddu-Monserrato si divide tra un’anima popolare, la prima, e la seconda invece abbiente, in una separazione cresciuta dagli anni 40. A tentare una sutura è il comitato di quartiere che traccia lo stato di salute della zona. «Non è buona - dichiara il neopresidente Giovanni Coroforo - Qui il disagio giovanile cresce, tra consumo di droga e alcol, e l’abbandono della scuola». La popolazione anziana è altrettanto abbandonata a se stessa. «Da tre anni è chiuso il centro Auser, mancano i punti d’appoggio pure per il volontariato a favore di chi manca di risorse». Il Comune ha dato segnali di attenzione, in particolare sulla viabilità che, proprio da qui, nei programmi dell’esecutivo Mascia, partirà per una rimodulazione sostanziale del traffico. «Abbiamo anche chiesto del verde in più a Rizzeddu con la soluzione dell’Orto di quartiere». Proprio sull’ambiente si consuma un’altra frattura, con alberi e giardini a Monserrato, e il deserto d’asfalto nella componente limitrofa. Dove insistono tra l’altro le uniche palazzine comunali del quartiere, interessate da una annosa riqualificazione. Dal Bilancio verranno i soldi per una ulteriore toppa mentre le infiltrazioni riemergono da muri appena ridipinti. Questo il futuro, il presente sono i ragazzi che bivaccano di notte senza prospettive.

