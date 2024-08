Nel Puc mattone per gli emiri 

Con la pubblicazione sul Buras (Bollettino Ufficiale della Regione) datata 22 agosto, l’iter del Puc di Arzachena entra nel vivo. Il Piano urbanistico (votato lo scorso 9 agosto) è nella fase delle osservazioni, ci sono 60 giorni di tempo per la presentazione di istanze di modifica e segnalazioni tecniche. E per chi ha già iniziato a esaminare le carte depositate negli uffici del Comune, c’è subito una interessante dato che indica una rilevante scelta strategica dell’amministrazione. Il documento elaborato dai professionisti di Criteria, utilizza il residuo di volumetrie disponibili per la realizzazione (o ampliamento) di uno albergo a cinque stelle. La dotazione, sulla carta, è di circa 30mila metri cubi. Ma dalle carte emerge anche che la collocazione nel territorio comunale del “premio” volumetrico. Si parla di un’area a destinazione turistica a ridosso dell’hotel Cala di Volpe. Quindi i 30mila metri cubi potrebbero essere usati dalle società controllate dalla qatariota Smeralda Holding. Un’altra quota esigua di volumetrie dovrebbe andare a tre lottizzazioni approvate prima della entrata in vigore della legge “Salva coste”. La partita, dunque, è estremamente importante perché in ballo ci sono un nuovo grande albergo a cinque stelle targato Qatar e tre grandi cantieri. Sul tavolo, va ricordato, c’è anche la trasformazione delle Zone F in Zone G con la possibilità di realizzare strutture turistiche di interesse pubblico.

La minoranza

Per i consiglieri di minoranza il Puc è da rifare, perché non è stata aperta la fase preliminare di confronto con le parti private. Rino Cudoni, Fabio Fresi e Francesca Pileri, parlano apertamente di “colpo di mano” e di blitz estivo della giunta Ragnedda. Spiega Cudoni: «Noi non siamo contro la pianificazione, ma, per citare una delle questioni più delicate, questa attribuzione di fatto di 30mila metri cubi non è stata discussa, approfondita e vagliata con la comunità. E il Puc è anche esposto a ricorsi».

«Aperti al dialogo»

Per la Smeralda Holding e per il presidente Franco Carrato, 30mila metri cubi aggiuntivi non sono certo da buttare via. Ma l’assessore all’Urbanistica e vice sindaco, Alessandro Malu, ha già detto che l’elaborato del Piano può essere rivisto e corretto: «Ora ascolteremo le richiesete e le indicazioni della popolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA