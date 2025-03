Nel progetto per la piscina un’area dedicata ai piccoli 

La piscina di Sanluri raddoppia. Concluse le procedure di gara, il Comune ha affidato i lavori di completamento della struttura, inaugurata lo scorso anno nell’ex campo sportivo San Martino, all’ingresso dalla 131.

Al via ora il secondo intervento, un progetto di 823.487 euro, fondi della Regione e del bilancio comunale. È prevista la realizzazione di una vasca per i piccoli, tra i 40 e i 60 centimetri di profondità, con giochi d’acqua.

Il posto degli storici gradoni per i posti a sedere è destinato a una serie di opere di rigenerazione urbana, l’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici esterni, con la progettazione di parcheggi, la sistemazione definitiva della viabilità di accesso, un’area verde dove verranno sistemanti giochi, si potrà sostare per consumare pasti e organizzare tornei, in sostanza spazi adeguati alle esigenze di grandi e piccoli. «Complessivamente - afferma il sindaco di Sanluri Alberto Urpi - abbiamo investito due milioni di euro per un impianto sportivo pienamente fruibile, mettendo in sicurezza l’area esterna, attrezzandola per assicurare a tutti l’accesso. Un’opera pubblica al servizio del Medio Campidano».

