Nel presepe la crisi del Sulcis 

Un presepe che racconta il dramma del Sulcis e della Sardegna in crisi. «Ci sono famiglie che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, altre disperate per quello che succederà tra poco in fabbrica: la preoccupazione è negli occhi e nelle parole di tante persone. Non possiamo girarci dall’altra parte, dobbiamo fare qualcosa». È nata da queste considerazioni l’idea del “Presepe Solidale”, allestito a Portoscuso dal gruppo culturale Vergine d’Itria nella sacrestia della chiesa di Sant’Antonio, nell’antica tonnara di Su Pranu.

Isola triste

C’è la rappresentazione della Sardegna, con le ciminiere sistemate a Portovesme, Macchiareddu e Porto Torres e pale eoliche sparse ovunque. Giuseppe e Maria attendono il bambinello al centro dell’Isola, nella parte alta dalla scena un gruppo di bambole senza volto vestite con gli abiti della tradizione sarda osserva la Natività. Ai lati, su alcuni inginocchiatoi, si trovano le tute da lavoro delle realtà produttive di Portovesme: blu dell’Alcoa, a bande gialle della Portovesme srl, verde dell’Eurallumina e una senza insegne, che rappresenta i lavoratori degli appalti. Nella stanza, sistemati con ordine, ci sono i caschetti da lavoro, il kit di sopravvivenza dei minatori, i ritagli di giornale e le foto che raccontano le crisi. Sul presepe svetta una scritta: «Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo soli».

Il dolore

L’idea si è accesa come una scintilla, in tre giorni è stata allestita la Natiività solidale, con la collaborazione di tutti i soci, e non solo. «Molti di noi ci sono già passati – dice Maria Paola Loddo, presidente del gruppo culturale - Io stessa ho vissuto tutte le lotte di Alcoa, mio marito era un dipendente, fortunatamente ora in pensione ma tanti suoi ex colleghi aspettano ancora una soluzione. Ci sono tante emergenze, le richieste di aiuto ai Servizi Sociali sono aumentate e basta farsi un giro, una chiacchierata, per capire che il periodo di festa è offuscato dalla preoccupazione per il lavoro che non c’è o che rischia di sparire». Il gruppo culturale si è messo all’opera. Alcuni soci hanno costruito, con materiale di riciclo, le ciminiere e le pale eoliche. C’è chi ha messo a disposizione la collezione di bambole, chi ha prestato la propria tuta da lavoro e i caschetti simbolo delle battaglie, chi si è occupato del plotter per i cartelli. La Chiesa, con il parroco don Antonio Mura, ha messo a disposizione la sagrestia e gli inginocchiatoi. Tutti insieme hanno allestito il Presepe Solidale e sparso la voce, attivando il tam tam che ha già portato i primi visitatori. «È una rappresentazione di arte tradizionale – dice Maria Paola Loddo – ma è anche un atto di solidarietà e denuncia in cui si riflettono le sofferenze e le difficoltà vissute da tante famiglie sarde». Crisi particolarmente acuta nel Sulcis, e Portoscuso non fa eccezione. «Tutti qui siamo coinvolti, direttamente o perché a rischio c’è il lavoro di un fratello, un cognato, un vicino – dice Rita Putzolu – è una situazione drammatica che interessa tutti, non possiamo ignorare il problema. Per questo abbiamo allestito il presepe: dev’essere uno spunto di riflessione e di speranza, nessuno deve sentirsi solo».

L’idea è quella di organizzare dei piccoli eventi per stare insieme e riflettere. «Ci piacerebbe che partecipassero anche i lavoratori – dice Rosi Vita – c’è già la disponibilità di alcune associazioni, ad esempio la consulta giovanile, il coro femminile, l’Avis». Il Presepe Solidale, nato per accendere una riflessione sulle famiglie sarde in difficoltà, sarà visitabile per tutta la durata del Giubileo.



