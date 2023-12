Nel presepe dei bambini anche i cantieri stradali  

Dalle mostre agli spettacoli, dai concorsi ai presepi. E poi ancora i concerti, gli artisti di strada, la neve sparata dai cannoni. È uno scrigno di iniziative il Natale quartese, dal centro alla periferia, in grado di coinvolgere grandi e bambini e di far rivivere le vie dello shopping.

I presepi

E questo è il Natale dei presepi. Un piccolo gioiello è quello creato dai bambini, dai genitori e dalle suore della scuola di Santa Teresa del Bambin Gesù in via Diaz. Il villaggio attorno alla Natività è Quartu, che rivive nelle casette che raffigurano il commissariato di Polizia, la scuola con le suore, la torre di Carcangiolas al Poetto e persino la rotatoria di viale Colombo con il panda natalizio. Ci sono anche le strade con i cantieri per sistemare il nuovo asfalto, il panificio e viale Marconi.

«Abbiamo dato un tema ai bambini», spiega la responsabile suor Erica Cavalleretti, «e loro con i genitori a casa hanno realizzato le varie parti della città che poi abbiamo assemblato per realizzare il villaggio attorno alla Natività». Così originale da partecipare al concorso indetto dalla Pro loco per il presepe più bello e da correre dritto verso la vittoria.

Un presepe lo ha realizzato anche la basilica di Sant’Elena, con la collaborazione della Confraternita del Rosario e con i figuranti in costume. Ci sono anche gli animali per la gioia dei bambini: caprette, oche, galline, pecorelle e due asinelle. E non poteva mancare la Madonna, interpretata da Carla Farina incinta al settimo mese che siede accanto a suo padre che interpreta San Giuseppe. «L’idea di farmi rappresentare Maria viene proprio da lui», dice Farina, «visto che essendo incinta potevo essere Maria in modo realistico».

Il trenino

La più grande attrazione del Natale quartese è il trenino che porta le persone in giro per le vie dello shopping con tanto di Babbo Natale ed elfi. Posti al completo in ogni corsa e fila per accaparrarsi il giro sempre gratuito. «È un’iniziativa molto carina» dice Sandy Reiner mentre attende di salire con il suo bimbo, «finalmente la città fa qualcosa di interessante, sono cose che andrebbero ripetute anche al di fuori delle feste». E ancora Mariangela Fadda, «è la prima volta che riusciamo a prendere il trenino, ci abbiamo provato anche nei giorni scorsi ma era sempre pieno».

Il via Porcu

Natale è anche nelle iniziative del centro commerciale naturale di via Porcu e nel villaggio della Pro loco al parco Matteotti con le casette in legno del mercatino degli artigiani, la musica e il profumo delle caldarroste del castagnaro Davide Loi che tornerà anche il 4 dicembre prima dell’Epifania. E fuori anche qui tutti in fila per assicurarsi un giro con calesse trainato da Babbo Natale in persona. Babbo Natale ha accolto i bambini anche a Sa dom’ e Farra dove l’associazione Sette note e più ha allestito il mercatino della solidarietà con fondi da raccogliere per la Caritas della basilica di Sant’Elena . E non è finita: tante iniziative sono previste anche nei prossimi giorni e fino all’Epifania.

