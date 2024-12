Nel pranzo di Natale a sorpresa compaiono i tartufi 

Pranzo di Natale inaspettato per le famiglie bisognose della città. Tutto merito di un’anonima benefattrice che ha acquistato 35 confezioni di tartufi da donare a chi si trova in difficoltà e non riesce ad arrivare a fine mese per dar loro modo di trascorrere le feste in serenità e con una tavola di tutto rispetto. La donazione rientra nel progetto “I tartufi sospesi” della campagna Missione Bontà, promossa dalla Comunità di Villareggia di Quartu.

Consegnati appunto alla Mensa del viandante gestita dai vincenziani sono stati poi distribuiti alle famiglie in difficoltà.

Questa curiosa donazione non è stata l’unica in questi giorni di festa. Sono arrivati anche i viveri del Banco Alimentare che hanno consentito di preparare i pacchi per i bisognosi e i Lions club grazie anche alla generosità di alcune aziende agricole hanno donato alla conferenza vincenziana della parrocchia di Sacro Cuore. decine di cassette di ortaggi, frutta, verdura e pasta da distribuire alle persone bisognose.E anche la prossima settimana, in occasione del primo giorno dell’anno, la mensa del viandante proporrà un pranzo speciale per i poveri della città e non solo, con antipasti, pasta al forno, carne, dolci . Ma soprattutto regalerà a chi è solo la possibilità di trovarsi in compagnia per trascorrere qualche ora tutti insieme lontani dai problemi di tutti i giorni.

