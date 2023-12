Nel porto si vola: che spettacolo i foil 

Si è volato ieri dentro il porto di Cagliari. Le velocissime barche Waszp e i WingFoil hanno dato spettacolo nello specchio di Su Siccu per il Foil Academy International Trophy, che rientra nel progetto Next Generation Foil Academy di Fiv e Luna Rossa. Ben 9 prove portate a termine, grazie al fresco maestrale tra i 9 e i 13 nodi, per la classe Waszp in cui i 29 partecipanti sono divisi in tre flotte. Per gli 11 partecipanti del Wing Foil, la tavola volante con ala, ieri 4 regate in tutto.

Nel Waszp al comando il bellanese Francesco de Felice, seguito dallo svizzero Hanno Seifert. Terzo posto per lo spagnolo Pablo Astiazaran mentre la quarta e la quinta posizione sono nuovamente occupate dall’Italia con il triestino Leonardo Centuori e il barese Francesco Carrieri.

Nel WingFoil in testa il siciliano Francesco Capuzzo, a pari punti con il sardo del Windsurfing club Cagliari Nicolò Spanu, terza posizione per il napoletano Ernesto De Amicis e quarta per l’inglese Raffery Read. Quinta in classifica generale e prima tra le donne, la sarda Maddalena Spanu, fresca di vittoria al Mondiale in Brasile, seguita dalla triestina Maria Vittoria Marchesini, terza la lombarda Charlotte Baruzzi.

Oggi prime regate attorno alle 11 con l’entrata in scena degli IQFoil (Freddy Pilloni è il più atteso). Domani, sempre di mattina ci saranno le final series e le medal series e nel pomeriggio seguiranno le premiazioni nella sede del Centro di preparazione Olimpica della Fiv al Molo Ichnusa.

