«Nel porto nessun pericolo per le barche» 

Nessun pericolo per le imbarcazioni dei pescatori di Calasetta. A seguito delle lamentele dei mesi scorsi da parte della categoria, sono state effettuate diverse verifiche sulla sicurezza e soprattutto sulla tenuta della carenaria alla quale risultano ormeggiate le imbarcazioni nel porto dei pescatori di Calasetta.

«Verifiche svolte dai subacquei della Guardia costiera - ha detto in rappresentanza dei pescatori, Aldo Vigo - che hanno riscontrato come non ci sia nessun pericolo per le imbarcazioni. Questo è servito a rincuorare gli operatori della categoria che da tempo temevano per la sicurezza delle imbarcazioni. Abbiamo anche ricevuto ampie rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale sull’esecuzione dei lavori, previsti da tempo e che hanno anche ottenuto un apposito finanziamento da parte dell’assessorato regionale». Allarme rientrato, e soprattutto, pericolo scongiurato.

Ora si auspica che i lavori possano essere affidati al più presto. In ogni caso, le imbarcazioni non corrono nessun pericolo e il livello di sicurezza è stato attestato a seguito delle ispezioni fatte dai sub della Marina Militare. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA