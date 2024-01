«Nel porto manca la sicurezza» 

Problemi di sicurezza per le imbarcazioni da pesca ormeggiate nel porto di Calasetta. Armatori e pescatori, una cinquantina in tutto, denunciano «la situazione di pericolo che si è venuta a creare per le imbarcazioni ormeggiate. La catenaria alla quale tutte le barche sono ormeggiate, rischia di spezzarsi da un momento all’altro e le imbarcazioni rischiano di sbattere nella banchina».

Negli ultimi anni, nemmeno un euro è stato investito per la sicurezza dell’approdo e per la manutenzione dei posti barca, soprattutto per la parte infrastrutturale che tiene le barche ormeggiate. La celerità auspicata dalla categoria purtroppo non si intravvede, nonostante il pericolo sia stato denunciato agli amministratori comunali in diverse occasioni. La progettazione sarebbe ferma negli uffici del comune di Calasetta. I pescatori ora temono il peggio, anche a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA