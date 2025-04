Nel porto di Oristano un hub per realizzare parchi eolici off shore 

Una piattaforma a settimana, circa cinquanta all’anno. Sono tempi di produzione rapidi quelli annunciati dalla società Oristano Cap Srl, che nel porto industriale della città di Eleonora vuole realizzare un hub per la costruzione di infrastrutture destinate a essere piazzate in mezzo al mare, anche della Sardegna, per sostenere gigantesche pale eoliche offshore. E stringenti sono anche i tempi di realizzazione: lo scorso 18 aprile l’Autorità portuale del mare della Sardegna ha pubblicato l’avviso con la richiesta, presentata dalla Srl, della concessione demaniale marittima per la realizzazione di una banchina attrezzata a Santa Giusta. L’ultimo tassello di un disegno che ha come obiettivo lo sfruttamento del vento davanti alle coste dell’Isola. E come il vento va veloce l’operazione industriale e finanziaria, finora senza incontrare ostacoli.

La richiesta

L’istanza agli uffici dell’Authority con sede a Cagliari è stata depositata lo scorso 7 agosto. L’avviso al pubblico è stato affisso all’albo pretorio solo quattro giorni fa: nel documento firmato dal presidente Massimo Deiana si legge che «la Società Oristano Cap Srl., con sede legale a Santa Giusta, via Giovanni Marongiu snc (la strada del Consorzio industriale, ndr), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per dieci anni concernente un’area di 21.057 metri quadri, ubicata nel Porto Industriale di Oristano», in territorio di Santa Giusta, «al fine di realizzare la nuova banchina funzionale al centro di fabbricazione e assemblaggio, destinato alla costruzione di strutture di fondazione galleggianti per parchi eolici offshore, da realizzare nelle aree private retrostanti». Burocrazia pura, per capire se qualcuno abbia qualcosa da ridire: chi ha «interesse a presentare opposizioni o osservazioni» ha trenta giorni di tempo. Scaduto il termine «si darà ulteriore corso al procedimento».

L’operazione

«Raggiungeremo una capacità produttiva annua pari a quella di una grande centrale nucleare». Circa 1000 Mw. Questo l’annuncio in pompa magna sul sito della società che si chiama Oristano Construction & Assembly port (Ocap). Accanto campeggia una cartina con la Sardegna baricentro della grande strategia di sfruttamento del vento e del mare. L’obiettivo è «essere il principale fornitore chiavi in mano di fondazioni e servizi logistici correlati all'assemblaggio di turbine eoliche offshore galleggianti». Dal produttore all’utilizzo il passo, in alcuni casi, sarebbe breve.

Nel mare sardo

I nomi dei vertici societari sono gli stessi che compaiono in progetti in corso di istruttoria al Mase che prevedono immensi campi eolici al largo della costa sud occidentale della Sardegna: il Del Toro 1 e Del Toro 2, per complessive 48 pale in uno specchio di mare quasi sterminato. Il presidente e Ceo dell’Ocap, Eugenio Belgiojoso, fa parte del gruppo di progettazione degli impianti offshore assieme al suo direttore nella Srl, Sesto Avolio. Nelle carte depositate al ministero compaiono come professionisti della Seawind Italia (sede a Portoscuso), emanazione italiana della holding olandese che porta lo stesso nome. Della joint venture fanno parte anche Buzzi Unicem, Manini prefabbricati e Navtek. Le slide aziendali contengono molte promesse. Da una parte 500 posti di lavoro. Dall’altra «ampi margini per crescita dimensioni turbine e piattaforme». Trecento metri potrebbero non bastare.

