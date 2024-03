Nel porticciolo di Su Siccu galleggiano i rifiuti L’appello: «Necessaria una pulizia continua» 

Diventata fiore all’occhiello della città, la passeggiata di Su Siccu è frequentata da tantissime persone ogni giorno e anche da molti turisti. A stridere con la bellezza del paesaggio però c’è il degrado visibile oltre la ringhiera in diversi punti. A cominciare dalla spiaggetta vicino alla barca che sta affondando.

In quel punto, infatti, ci sono cartacce e tanta plastica. Basta andare un po’ più avanti, verso il padiglione Nervi e la situazione è anche peggiore: lì la discarica a pelo d’acqua è ancora più grande. Rifiuti abbandonati da incivili ma anche portati a riva dal mare. Il rammarico di chi ama passeggiare a Su Siccu è tanto.

«È uno spettacolo vergognoso», tuona Pier Marco Randazzo, «questa roba c’è da tanto, ed è inammissibile che non venga ripulita l’area. I turisti che si affacciano alla ringhiera non vedono solo il mare, ma anche questa sporcizia. Chi di dovere intervenga per tutelare la bellezza del paesaggio che abbiamo la fortuna di avere». Nicoletta Paderi ama andare a Su Siccu per rilassarsi guardando il mare e respirando aria pulita e a volte ci va anche in bici: «Ci vado da quando è stata inaugurata», racconta, «purtroppo ci avrei scommesso che si sarebbero formate discariche a bordo mare. Gli incivili ci sono sempre, i controlli invece non sembra. Andrebbe ripulito con frequenza, perché anche se lo si fa una volta, poi la discarica si forma di nuovo. Bisogna intervenire prima che diventi ancora più grande. Con tutte le crociere che sbarcano a Cagliari, mi aspetterei una pulizia costante».

