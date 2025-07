Nel portafogli digitale entrano Isee e diploma 

Il portafogli digitale, ”IT-Wallet”, diventa più capiente. L’app usata da oltre cinque milioni di italiani per custodire nel proprio smartphone documenti fino a pochi anni fa solo in formato cartaceo (patente di guida, tessera sanitaria ed elettorale) si allarga e presto potrà contenerne altri perfettamente utilizzabili per uso legale. Tra questi certificato Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), il titolo di studio conseguito, come diploma o laurea, la residenza e l’iscrizione alle liste elettorali.

Obiettivi

Il progetto del Governo è quindi destinato ad espandersi nei prossimi mesi grazie a due decreti attuativi in arrivo che amplieranno le potenzialità dell’IT-Wallet. Ci sono però ostacoli tecnici non di poco conto. Infatti l’archivio digitale da riversare nel portafogli virtuale non è completo. Basti pensare, per esempio, che i database pubblici centralizzati dell’Anis (anagrafe nazionale istruzione superiore) contengono solo i titoli di studio conseguiti dal 2010 in poi.

Futuro

L’esecutivo però crede fermamente a questa rivoluzione digitale. Il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, ha assicurato che i tempi per il miglioramento del portafogli digitale saranno brevi. Il primo passo formale sarà ovviamente la pubblicazione dei due decreti attuativi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In più, saranno introdotte ulteriori funzionalità, tra le quali l’accesso dei cittadini a servizi online delle pubbliche amministrazioni con l’autenticazione tramite “Entra con wallet”, la disponibilità nel wallet pubblico della patente come documento equipollente della carta di identità e la possibilità per gli operatori privati di abilitarsi come provider.

Un’altra importante tappa della digitalizzazione della burocrazia italiana scatterà nel 2026 quando l’IT-Wallet avrà validità per tutti viaggi in territorio europeo. Ma sarà possibile utilizzarlo anche durante le iscrizioni online a bandi e concorsi. L’Unione europea chiede tuttavia maggiori garanzie di sicurezza, apparentemente non garantite attualmente dagli accessi tramite credenziali SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

