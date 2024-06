Nel poligono di Quirra i test sui nuovi missili destinati alla guerra 

A Quirra i test per i missili destinati alla guerra. A Perdasdefogu le prove per i motori di quelli che dovranno decollare verso lo spazio (e utili, anche questi, in campo bellico). Il Poligono Interforze tra Sarrabus (a mare) e Ogliastra (a monte) è “sperimentale” per definizione. Per questo nelle scorse settimane sulla costa è stato verificato il funzionamento di un missile Camm-Er con l’innovativo sistema di lancio Grifo, che fa parte di un programma militare da quasi mezzo miliardo di euro con numerose ricadute economiche, ma fuori dall’Isola: l’arma ha abbattuto un drone in assetto d’attacco e l’operazione di “qualifica” è stata definita «un successo». Per lo stesso motivo sui tavoli dell’assessorato regionale all’Ambiente, nei giorni scorsi, è atterrata la richiesta di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione del progetto “Sptf+” (Space Propulsion Test Facility) per la realizzazione di un banco prova Hte (High Trust Engine) finalizzato all’esecuzione di test sui motori spaziali. A lavoro, su entrambi i fronti, ci sono le industrie degli armamenti.

Il test a Quirra

Le immagini ritraggono un missile che parte verso il cielo. Sullo sfondo il mare del Sarrabus e a fare da cornice le rocce rossastre tipiche di quel tratto di costa. Cosa è successo lo spiega una nota ufficiale della Mbda, che si definisce «l’unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per soddisfare l'intera gamma delle esigenze attuali e future delle tre forze armate». A Quirra (la location la conferma lo Stato Maggiore della Difesa) è stato realizzato «un lancio di qualifica del Sistema Grifo, un sistema di difesa aerea di nuova generazione dell’Esercito Italiano, parte della famiglia Emads (Enhanced Modular Air Defence Solutions), basato sul missile Camm-Er (Common Anti-Air Modular Missile – Extended Range). «L’Esercito», prosegue la nota «utilizzerà il sistema per la difesa aerea, garantendo un raggio più esteso alla propria capacità». Nel dettaglio: l’apparato «ha intercettato il drone bersaglio, che era in assetto di attacco, procedendo alla sua identificazione e classificando il tipo di minaccia. Il missile l’ha neutralizzata con successo».

Il programma

A Quirra si mette in pratica un mandato del Governo su un programma decennale con un «costo complessivo stimato in circa 456,3 milioni di euro»: così è scritto nella relazione depositata per ottenere il parere della Camera. Nel documento si legge anche che «i ritorni industriali attesi sono notevoli (...) e si attende una significativa ricaduta tecnologica su imprese nazionali». Le presumibili aree interessate? «Sono le regioni Campania, Lombardia, Liguria. Umbria, Lazio, Emilia-Romagna». La Sardegna non è menzionata.

Il raddoppio

Il missile sparato nelle corse settimane ha un motore di nuova generazione. Che, come riferisce Mbda, è progettato da Avio. La stessa azienda aerospaziale che vuole raddoppiare i suoi impianti sulla piana di Perdasdefogu, zona Sa Figu, nella parte a monte del poligono. Qui da anni, su una superficie di 66.500 metri quadrati, è attivo un banco di prova per motori a liquido e uno stabilimento per la realizzazione di componenti in carbon-carbon: propulsioni per i missili. Nei giorni scorsi è stata chiesta l’autorizzazione per costruire un ulteriore stabilimento per l’esecuzione di test su motori alimentati da propellenti criogenici. Nuova tecnologia da sperimentare nel poligono nato per provare le armi più innovative. «La perdita della naturalità del contesto territoriale, seppur non irrilevante», è spiegato nelle carte, «risulta comunque mitigata nella sua percezione se si considera la destinazione d’uso dell’area a servizio del corpo militare, che non consente l’ordinaria fruizione dell’area alla popolazione». Come a dire: tanto ormai quell’area è persa.

