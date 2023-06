Nel Pireddu bis confermati Mascia e le due donne 

Cresce l’attesa per l’insediamento del nuovo Consiglio comunale. La prima seduta dell’assemblea, presieduta dal sindaco Alessandro Pireddu riconfermato con una maggioranza schiacciante, dovrebbe tenersi il 9 giugno (la data non è ancora ufficiale) in piazza Italia, per dare la possibilità a un vasto pubblico di assistere al giuramento del primo cittadino e alla comunicazione al Consiglio della nuova Giunta. E anche questo un aspetto della tradizione del post-voto nella cittadina della Trexenta: l’insediamento della nuova assemblea consiliare rappresenta un’occasione di confronto e di condivisione per gran parte della comunità.

Sono questi giorni di riflessioni (e di consultazioni) per il sindaco Pireddu che non conferma e non smentisce le indiscrezioni sempre più insistenti secondo le quali il ruolo del vicesindaco verrà assegnato a Carlo Mascia (273 preferenze), in base al criterio del consigliere più votato. Mascia dovrebbe mantenere l’assessorato ai Lavori pubblici per proseguire con il lavoro svolto nella precedente consiliatura. In virtù della legge 56/2014 sulle quote rosa, appare scontata la riconferma nell’esecutivo delle uniche due donne elette nell’assemblea consiliare: Sonia Mascia e Sara Mascia. In base alla norma sulla parità di genere infatti nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Lo sconfitto Cicci Mura ha affidato alla sua pagina Facebook il commento sul risultato elettorale: «Vincere o perdere è spesso questione di dettagli. Nella vita è importante affrontare la vittoria o la sconfitta restando lucidi, senza esaltarci o atterrarci». Nei banchi dell’opposizione siederanno Cicci Mura, Marco Mura, Fabio Boi e Marco Melis (quest’ultimo prenderà il posto del dimissionario Gianni Dessì). (sev. sir.)

