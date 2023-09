Nel piazzale la tendopoli per i migranti 

Le ruspe sono arrivate venerdì e hanno livellato il piazzale del centro di accoglienza straordinaria. Vanno avanti così le operazioni di realizzazione della tendopoli che ospiterà gli stranieri provenienti dall’hotspot di Lampedusa. La notizia è apparsa nella pagina Facebook del sindaco Maurizio Onnis: «In prefettura hanno confermato che la ruspa l’hanno mandata loro, che arriveranno nuovi migranti e che li metteranno in tenda». La comunità di Villanovaforru, che conta 630 anime e che già ospita un centinaio di migranti, non ha preso bene la notizia: nonostante il paese conviva da anni pacificamente con il centro di accoglienza, i numeri iniziano ad essere sproporzionati e il timore si possano generare situazioni scomode persiste. Onnis, al post, aggiunge «ho sentito con le mie orecchie la Meloni dire che non permetterà che l’Italia diventi il campo profughi dell’Europa. Ma perché Villanovaforru diventa il campo profughi dell’Italia?». (g. g. s.)

